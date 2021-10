Vučević: Nadam se da nećemo nikad videti kako će Srbija da reaguje ako eskaliraju sukobi na Kosovu! Želimo kompromis

Miloš Vučević, potpredsednik SNS i gradonačelnik Novog Sada, izjavio je povodom brutalne upotrebe sile specijalca ROSU na severu Kosova da Srbija ovom trenutku samo verbalno daje podršku našem narodu, imajući u vidu sve one okolnosti koje je okružuju.

Vučević je, gostujući na televiziji Hepi, istakao da im država Srbija pruža punu podršku, osećanja i razumevanja za njihov položaj koji je težak, a u određenim danima gotovo dramatičan.

Kurti čovek koji vapi za incidentima, poručiti marodu da smo uz njih

Nije ovo prvi put ali sada ta eskalacija dobija jedno ubrzanje. Ti incidenti se ubrzavaju i očigledno da ta administracija u Prištini koji predvodi Kurti je radikalnija i eksremnija od nekih ranijih iako je to nije zahvalno porediti. Stiče se utisak da gospodin Kurti, čovek koji vapi za incidentima i koji je spreman da zaista ugrozi ono što je najvrednije, a to je mir i stabilnost. Poruka koju smo uputili je poruka podrške svim našim sunarodnicima ali i drugim građanima koji doživaljavju Srbiju kao svoju otadžbinu. Nemojmo da zaboravimo i Gorance i Bošnjake, Rome koji su u dobrim odnosima sa našoj zajednicom. To je podrška i poruka predsedniku Vučiću, državi vladi...

Vučević ističe da je kao bitno što je predsednik otišao u Rašku, Kraljevo i što je još jednom pokazao da ne beži i ne skriva se od direktnog razgovora sa građanima.

Verujte, teško je to opisati, koliko je složen razgovor koji je imao predsedniku Raško sa Srbima sa KiM. To je bura emocija, to ne može ni da se fingira ni da se kontrololiše. To je atmosfera koja svaki trenutak može da ekspolodira. Ali važno je jasno poručiti narodu da smo uz njih i da se Srbija neće odreći svog naroda na Kosovu i Metohiji da nećemo dozvoliti oko što smo videli 95, i 99, posebno 2004. Kada je bio pogrom, ali i 2008, 2011 kada su stavljali infrastrukturu za administrativne prelaze na Jarinju i Branjaku.. Oni žele da demonstriraju moć, jer Kurti želi da pokaže da ono što on naziva teritorijom tvz nezavisnog Kosova je apsolutno pod kontrolom vlasti u Prištini – naglasio je Vučević.

Pojedine zemlje podržavaju akciju ROSU, rekacija Gotfrija bila korektna

On je istakao da iako mnogi žele da vide i neku ofanzivniju reakciju Srbije, zaboravljamo da moramo da jačamo ekonomiju. Kosovo je jedan vid međunarodnog proatektoratom Kfor i Nato, a čini se da deo tog sistema ohrabruje Kurtija da radi ove stvari sa stalnom relativizacijom takvih incidentata. Moramo da budemo svesni da niko od njih nije zaplakao ni za ranjenog Srbina ni za preminulu Srpkinjui to što je narod uplašen frustriran. Vidimo da jedna zapadna ostrvska država kaže da je to bila jedna legitimna legalna akcija regularnih policijskih snaga u borbi protiv krijumačarenja, i to su saopštili na svom zvaničnom tvit nalogu. Moram da istaknem da imajuću u vidu zvaničnu politiku SAD čini mi se da je izjava ambasadora Gotfrija bila korektna u kojoj rekao sa Amerika vrši snađan pritisak na Prištnu da se akcija obustavi.

O imenovanju novog ambaradora SAD u Beogradu Krustofera Hila kaže da je to očekivano s obzirom da je na vlasti demokrate, nije na nama ni da sudimo ni da cenimo. Moramo da radimo i probamo da imamo što bolje odnose sa njima. To neće biti jednostavno imajući u vidi KiM, složeno pitanje u BiH i konstatnih političkih napada na RS.

Pritisci na Srbiju će se nastaviti

Vučević na pitanje o konstatnim pristicima na Srbije koju su pojačani u poslednje vreme ističe da očekuje da će se oni nastaviti.

Biće pokušaja da se destabilizuje region, Srbija. Za mene je ključna poruka je ona koju je predsednik Vučić rekao Srbima i svim građanima Srbije. Hoćemo mir i stabilnst ali neće dozviliti stradanje srpskog naroda. Nadam se da nikada nećemo morati da vidimo ni mi Srbi, ni ostali kako će Srbija da reaguje ako dođe do eskalacije nasilja na Kosovu. To nije put da želimo da idemo , jer hoćemo da gradimo, puteve, pruge , da jačamo ekonomiju. A šta oni hoće da de fakto izvrše okupaciju Severa Kosova. S druge strane nikada se međunarodn zajednica odreći svog čega, ali mislim da u Srbiji neće staviti potpis na nezavnisnost Kosova. Vučić to nikada neće uraditi, mi želimo dogovor i kompromis sa Albancima i želimo rešenje koje će garantovati mir i našoj i njihovoj deci . Treba reći da su Srbi stradalni narod i ako je neko proteran onda su to Srbi. Sve žrtve poštujem, ali šta je sa srpskim žrtvama. U Srbiji je gotovo sramota da kažete da smo i mi stradali. A kada kažete da su i Srbi stradali u BIH nametnuto je mišljenje da time vrežate žrtve u Srebrenici. Kao da ne postoje žrtve u Bratuncu, kao da ne postoji stradanje beba u Banja Luci , kao da nije proterano 100.000 Srba u Sarajevu, nekoliko desetima hiljada Srba iz Mostara... Kao da nisu postojale naše zajednice u Prištini, Prizrenu Peći... A sve ovo se dešavalo u periodu kada je režim bio pod onim koji sebe nazivaju drugosrbijancima. To su pobornici antinacionalne poltike, biće odmah prokazani da ste retrogradni, kriminalizuju vas...da ste nepisneni, krezubi sendvičari. Ni jednog trentuka pričajući o srpskim žrtvama ne umanjemo bol i stradanje žrtava drugih naroda. Srbi su proterani od svuga, pa u Hrvatskoj danas ima manje Srba nego što je bio plan Ante Pavelića. I danas je problem ćirilica i u Srbiji imate napade bivšeg režima što se usvaja zakon o ćirilici što se obeležava dan zastave. Da li je to normalno? Što usvajamo zakon o ćirilici, pa zato što oćemo da je sačuvamo!

Dan zastave smeta onima koji pljuju Srbe

Ponosan sam na ovo što Srbija radi na ekonomslom, bezbednosnom i međunarodnom polju. Ceo svet hoće da sarađuje sa svim zemljama, ali nemojte vi Srbi da sarađaujete. Evropa je naše okruženje, ali nemojte da potcenjuje Aziju, Južnu Ameriku ili Afriku. Smejali smo se kineskoj robi, i dalje se čuju sarkastični komentari na račun kvaliteta njihove robe, a oni imaju 17 odsto BDP sveta! Mogu da naprave šta hoće. Mi moramo da se otreznimo – kaže Vučević.

On je podsetio da je pojedinima smetalo to što slavimo Dan zastave – 15. septembar.

Pa, to je dan proboja Solunskog fronta. Dve godine smo bili zaglavljeni na Solunskom frontu i imali nateže borbe, izginula nam silna vojska! Oni se stide što su Srbi i misle kada pljunu nešto što je srpsko da će biti poluparniji na mrežama van Srbije. Isto važi I za one koji su se suprotstavljali podizanju spomenika Stefanu Nemanji, kao I onima koji su se protivili spomeniku kralju Petru Prvom Karađorđeviju, pod izgovorom da nikada nije došao u Novi Sad?! – podsetio je on.

Bitange su htele da izvrše državni udar!

Vučević je ocenio da je iz jednog centra išla, te da su povezani i afera Jovanjica i afera prisluškivanje predsednika, njegove porodice i saradnika, kao i pravljenje i sponzorisanje grupe Belivuk od strane dela ljudi iz državnog aparata.

Oni su nepsorno imali saradnju sa nekim. Ogormna većina ljudi u MUP je čestita i nije uključena u to. Ako je njih 5 ili 10 railo nešto što ne sme, ne možete kriminalzovati 30.000 ili 40.000 čestitiih ljudi. Te bitange su se toliko osilile da su se gotovo spremale da izvrše državni udar i sve su radili povezano – prisluškivali su predsednika ne bi li došli do nekog kompromitujućeg materijala kojim bi ucenjivali preddsednika, da se povuče sa vlasti, da eventualno nešto od toga se iskoriste za pritisak na njega oko KiM, Crne Gore, Republike Srpske…

On je istakao da su “u aferu Jovanjica pokušali da uvuku brata predsednika - Andreja Vučića”

Hteli su Andreja da uvuku da navodno bio pokrovitelj Koluvije, da mu je garantovao zaštitu za to što radi, odnosno i on i sam predsednik. Ljudi iz policije vrše pritisak na Koluviju, čoveka koji je optužen, da kaže da je bio u kontaktu sa porodicom Vučić. Ako me pitate kao advokata, nije normalno da dve godine bude u pritvoru. Ali sada nam je jasno zašto je tako – da ne bi rekao šta se tamo dešavalo. A da mu dođe neko iz kabineta ministra ili neko ko je bio na čelu UKP, pa mu kaže - ako saopštiš da je te je Andrej Vučić zvao ili ti njega, da ste bili un komunikaciji, tvoj položaj se drastično menja, omogićićemo ti da se braniš sa slobode. Imate mali deo policije, kabinetski, koji očigledno sponzoriše ovo što je radio Belivuk, koji je direktno filijala klana iz Crne Gore. Njima je gazda u Podgorici, a ne u Kotoru. Oni to bez podrške u određenim strukturama policije nisu mogli da rade. Pa, vidite njihove snimke gde idu obučeni kao policijske jedinice. Promena nastaje kada predsednik daje premijerki predlog i dolazi ministar Vulin na čelo MUP, tada je došlo do resetovanja. Predsednik na sastanku sa MUP i BIA daje nalog da se ide u beskoromisnu borbu protiv kriminalnih grupa, i tada se sve razotkriva. Onda čujete priču da ima valjda 1882 prisluškivana razgovora predsednika, pa ko je to radio i davao naloge?! Oni treba da bode računa o bezbednosti svih građana, počev od predsednika, a ne da ga prisluškuju! I to što su ove opozicione, tajkunske stranke iznosili na konferencijama dolazilo je iz istog centra koji su pakovai Jovanjicu, prisluškivanje i pomagali Belivuka. To što je govorio Aleksić na jugu i Novaković na severu, obojica poslušnici Jeremića i Đilasa, sve je dolazilo iz istog centra – uveren je Vučević.

Novosađani, učestvujte u radu platforme TvojGrad

Novi Sad, prvi u regionu, pokrenuo je danas digitalnu platformu https://tvojgradnovisad.rs/ , te tako stao "rame uz rame" sa evropskim gigantima kao što su Brisel, Pariz. Na toj platformi smo kandidovali 50-ak projketa az različitih društvenih sfera – zdravstva, socijalne zaštite, putne infrastructure, vodovoda i kanalizacije, bicilističkih staza, sportskih terena, kulturnih centara, itd i dali mogućnost građanima da se oni izjasne i da glasaju za te projekte. Poenta je da podrže one projekte koje žele. Želimo da imamo veću participaciju građana u kreiranju budžeta, u kapitalnim investicijama.

On je dodao da je i dalje nestabilana situacija po pitanju zaražavanja korona virusom. On je ocenio da je “spas što je Vlada opredelia sredstva za izgradnju bolnice na Mišeluku”.

Novi Sad je na 58 odsto vakcinisanih, ali to nije dovoljno – zaključio je on.ž

Nama boljeg od Vučića On kandidaturu duguje građanima i Srbije i regiona Niko se ne raduje da Vučić pobedi na predseničkim izb prima ubedljivou prvom krugu. Mislim da on treba da bude naš kandidat, on to duguje pristojnoj, većinskoj Srbiji. O ima morlanu obavezu i prema Srbima na KiM, i u RS i u Crnoj Gori da se kandiduje za predsednika, jer boljeg nemamo – naveo je Vučević.