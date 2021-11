Najgori gradonačelnik u istoriji Novog Sada traži smenu najboljeg

Kada jedan dokazani kriminalac5t ,poput Bore Novakovića sa grupom mafijaša prikuplja potpise za smenu najboljeg gradonačelnika u istoriji Novog Sada, to je najbolji dokaz da taj čija se smena traži, odlično obavlja svoj posao. Da inicijativa potiče od neke ugledne grupe građana, sa moralnim i profesionalnim kredibilitetom, za GO SNS i gradonačelnika to bi bilo zabrinjavajuće. Peticija koju pokreće GO NS na čelu sa Borom Soluncem nas u Srpskoj naprednoj stranci samo će podstaći da još brže jače i bolje radimo u interesu Novog Sada i Novosađana.

Da su gubitkom vlasti i privilegija Bora i kompanija izgubljeni i vremenu i prostoru, dokazuje i tvrdnja u pamfletu koje dele svojim istomišljenicima da se Miloš Vučević osam godina nalazi na mestu gradonačelnika. Velika greška! Miloš Vučević već devet godina vodi Srpsku Atinu u trećem mandatu, sa gotovo izvesnim šansama da ostane najuspešniji gradonačelnik u istoriji Novog Sada.

Nova bolnica, obnova zdravstvenih ustanova, nove škole, besplatni vrtići, subvencije za mališane, nezapamćen rast broja zaposlenih, privlačenje domaćih i stranih investitora, novi park posle nekoliko decenija, zalivni sistemi , titule Evropske prestonice omladine i kulture, obnovljeni kilometri vodovodnih, kanalizacionih i toplovodnih mreža, uređenje Gradića u Petrovaradinu…

Boro, malo li je? Da li treba još da nabrajamo?

GO SNS iskreno veruje da Narodna stranka nadležnim organima uredno prijavila postavljanje štanda za prikupljanje potpisa. Besciljne šetnje, koje su se završile razbijanjem Gradske kuće, nisu. Demoliranje prostorija MO SNS , napad na službeni lice, glasanje iz Soluna i krađu prilikom izgradnje Bulevara Evrope ovog puta ćemo preskočiti.

Na kraju, GO SNS podseća Boru Solunca i njegove sledbenike da, s obzirom na to da nemaju odbornike jer nisu smeli da izađu na izbore, spisak potpisnika inicijative za smenu gradonačelnika ostave u Pisarnici Skupštine grada. Odbornici Srpske napredne stranke i gradonačelnik peticiju s nestrpljenjem očekuju.

