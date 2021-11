Cenim upornost žena da reše probleme

Dragana Sotirovski, prva gradonačelnica Niša, rukovodi se pravilom „sedme sile“ - ne moram sve da znam, ali moram da znam ko to zna, pa mi je Mreža u tom smislu od velike pomoći

Politički prostor Srbije ispunjava sve više žena koje učestvuju u političkim procesima i donošenju važnih odluka. Verujem da je taj trend nezaustavljiv i da potpisivanje Povelje ženske solidarnosti, po ideji ministarke Marije Obradović, osvežava taj „ženski prostor“ na političkoj sceni Srbije, kaže na početku intervjua za Kurir Dragana Sotirovski, gradonačelnica Niša.

- Tako ohrabrujemo i druge žene da se već na sledećim lokalnim i republičkim izborima kandiduju za najviše dužnosti. Očekujem da nam Mreža bude podrška, jer samo udružene možemo da rešimo i najteže probleme i odgovorimo svim izazovima današnjice.

Kako izlazite na kraj s nasleđenim problemima koje su vam prethodnici ostavili u amanet?

- Moje najbliže saradnice su uglavnom žene. Kod žena cenim upornost, iskrenost, ali i istrajnost u svemu. Najvažnije je da ne zaboravimo sugrađane, da svakodnevno kao tim budemo dostupne za njihove probleme. Strpljivost i ženska mudrost nam u tome pomažu, jer ničeg lepšeg nema u ovom poslu nego kada iz Gradske kuće ispratite ili na terenu sretnete zadovoljne ljude kojima ste pomogli. Niš je veliki grad, država nam poslednjih godina mnogo pomaže, pa možemo da se pohvalimo i većim brojem zaposlenih - u poslednjih pet godina za čak 17.000 radnih mesta više, ali i boljim standardom i kvalitetnijim životom Nišlija.

Da li ste se vi već obratili nekoj koleginici u drugom gradu ili opštini za savet u rešavanju nekog problema?

- Jednu od pet GO Niša vodi Nataša Stanković, s kojom sam u svakodnevnom kontaktu, jer je Pantelej gradska opština koja najbrže raste, pa je pravovremeni dogovor za izgradnju komunalne i putne infrastrukture veoma važan. I sa susednim opštinama realizujemo značajne zajedničke projekte: sa Babušnicom, koju vodi žena, povezuje nas regionalni vodovod. Pandemija i kovid bolnica u Kruševcu, kojom rukovodi Univerzitetski klinički centar Niš, ali i nedavna akcija Sektora za vanredne situacije MUP RS „Sistem 2021“ povezali su me sa gradonačelnicom Kruševca, a saradnja nije izostala ni sa koleginicama u Bajinoj Bašti i Sremskoj Mitrovici, iako smo geografski daleko. Kao nekadašnji novinar vodim se iskustvom i pravilom sedme sile da ne moram sve da znam, ali moram da znam ko to zna, pa mi je Mreža u tom smislu od velike pomoći.