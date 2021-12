Članica gradskog veća za obrazovanje poručila. Vučinić: Iluzoran svaki pokušaj da se u izjavama Bore Novakovića nađe smisao

Dina Vučinić, članica Veća grada Novog Sada je poručila da su sugrađani već 30 godina svedoci da je bespredmetan i iluzoran svaki pokušaj da se u izjavama Bore Novakovića nađe ikakav smisao.

Bori, pošto ima moć teleportacije, sporno je sve što je običnom čoveku normalno. Njemu je dovoljan jedan sat da ode i i da se vrati iz Soluna. On za to vreme uspeo i da glasa. Naravno svi znate običnom čoveku do Soluna i nazad potrebno je 24 sata. Ali eto Bora to obavi za jedan sat. U ureživanju grada Bora Novaković je primenjivao drugačiju taktiku – naglasila je Vučinić i dodao:

Ono što Vučević uradi za osam meseci, Bori bi trebalo osam godina

Dakle, sve ono što Miloš Vučević uradi za osam meseci Bori je potrebno osam godina. On danas izleda kao i njegovi prvi i drugi potpredsednici Narodne stranke do pozorišnog trga išao je nekakvim prečicama pa, nisu videli da je trg jedan od najreprezentativnijih delova našeg grada. Pozorišni trg ima nove granitne ploče, jedna trećina pozorošnog trga je u zelenilu. Sačuvali smo stari platan, imamo 25 novih stabala, 700 manjih biljaka. Imamo digitalni reperteoar Srpskog narodnog pozorišta, novi ulaz, dva nova autobuska stajališta. Uopstalom to sve građani vide kada se prošetaju pozorišišnim trgom – ističe Vučinić i dodaje:

Da li ga je stiglo barem malo sramote

A danas su Bora i njegovi potpredsednici mogli da pričaju na temu to što je Bora 26. novembra ove godine dao otkaz u Upravi za građevinsko zemljište. Da li ga je tog 26, novembra stiglo barem malo sramote što je primao platu za posao na koji nije dolazio i da li ga je stigla sramota svih onih miliona koje je oteo kada je sa Borovicom pravio bulevarom Evrope i kada je je za Boru Novakovića tada jedan metar asfalta koštao kao četiri. Moram podsetiti i Boru ali njegove potpredsednike pošto su danas pričali o vrtićima i da je prekobrojan broj upisane dece. Vrtići su u Novom Sadu potpuno besplatni, a tako će biti i narednih godina. To je zato što je Novi Sad finansijski stabilna lokalna samouprava. Kao što je poznato subvencionišu se i odlazak dece u privatne vrtiće. A mi ćemo od sledeće godine uspeti da izbrišemo listu čekanja za naše mališane, zato što se prave tri Nova vrtića na Adicama, Veterniku i Sajlovu.

Novosađani su prepoznali stabilnost

Kako da objasnimo Bori i njegovim prvim i drugim potpredsednicima da je politika razvoja i boljeg života koje sprovodi Aleksandar Vučić ono što žele Novosađani i građani Srbije.

Oni će ostati na političkoj margini , ali neće moći da objasne ono što radi 15 članova njihove partije. Možda bi mogli da pričaju ko će biti njihov kandidat na predstojećim izborima , s ozbirom da je jasno da se ne mogu dogovoriti ko će imati veću moć – Dragan Đilas ili Vuk Jeremić. A mi ćemo se baviti dobrim projektima za našu decu.