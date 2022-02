Obeležena 103. godišnjica Privredne komore Vojvodine

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović obratio se danas na svečanosti povodom obeležavanja 103 godine postojanja Privredne komore Vojvodine, istakavši da je reč o jednoj od najstarijih privrednih institucija koja kontinuirano radi na unapređenju privrednih potencijala Pokrajine.

„U proteklih šest-sedam godina uočavamo veliki razvojni trend koji je merljiv konkretnim parametrima, trend ukupnog ekonomskog razvoja čitave naše zemlje, gde Vojvodina prednjači u gotovo svim oblastima“, izjavio je Mirović.

On je istakao da je na kraju prošle godine ukupan broj nezaposlenih u Vojvodini iznosio 98.000, podsetivši na to da je 2016. godine u Pokrajini bilo 165.000 nezaposlenih.

foto: Pokrainska Vlada Vojvodine

„Zajedničkim radom Vlade Republike Srbije i Pokrajinske vlade, ali i snagom privrede i privrednika, došli smo do broja nezaposlenih u Vojvodini iz 1988. godine. Naš cilj ostaje puna zaposlenost i ukoliko nastavimo sa ovim trendom i održimo nivo ekonomske aktivnosti i investicija, siguran sam da ćemo dostići nivo rekordne zaposlenosti iz 1979. godine, kada je u Vojvodini bilo 45.000 nezaposlenih“, naveo je Mirović.

Predsednik je rekao da je aktuelni privredni trenutak, uprkos negativnim uticajima pandemije, po svim parametrima razlog za optimizam, ocenjujući da je i oblast turizma na stabilnom putu oporavka.

On je ocenio da su pred Vojvodinom važne vesti – intenziviranje radova na izgradnji Fruškogorskog koridora, početak izgradnje auto-puta Beograd –Zrenjanin – Novi Sad i brze saobraćajnice od Sombora do Kikinde, kao i otvaranje brze pruge na deonici od Novog Sada do Beograda.

foto: Pokrainska Vlada Vojvodine

„U proteklih pet godina Pokrajinska vlada izgradila je 12 novih i investirala u 10 postojećih industrijskih zona, a u ovoj godini izdvojićemo dodatna sredstva za proširenje zona u Kikindi, Kuli, ali i drugim mestima gde imamo zainteresovane investitore“, dodao je Mirović.

Najuspešnijim privrednicima na svečanosti su dodeljena godišnja priznanja Privredne komore Vojvodine „Kosta Mirosavljević“ za značajna privredna ostvarenja u oblastima poljoprivrede, industrije i usluga u AP Vojvodini.

„Ova priznanja su, pored potvrde produktivnog angažovanja i uspeha koje nagrađeni privrednici postižu, ujedno i jasna poruka o spremnosti države i društva da podrže i afirmišu one koji vide najdalje, koji imaju smelosti da definišu najviše ciljeve i da najpreciznije osmisle planove za njihovo ostvarivanje“, rekao je predsednik Mirović.

foto: Pokrainska Vlada Vojvodine

Predsednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević rekao je da je Komora, deleći sudbinu države i društva, preživela brojne svetske ekonomske krize i druge turbulentne periode i izazove za privredu, ali da je, zahvaljujući upornosti i doslednosti privrednika, opstala i razvijala se, radeći zajedno sa Pokrajinskom vladom na promociji privrednih potencijala Vojvodine.

Danas je uručeno i priznanje „Zlatno pero privrede“ predstavniku medija koji je svojim angažovanjem doprineo afirmaciji privrede Vojvodine i Privredne komore.

Pokrainska Vlada Vojvodine