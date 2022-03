UŽASNUTI INCIDENTOM NA GUP-u! Udruženje „Istina Tamarini Zakoni“ poslalo pismo direktno gradonačelniku

Udruženje građana “Istina Tamarini Zakoni” prisusustvovalo je javnoj sednici komisije za GUP na kojoj su ekstremni politički aktivisti izazvali incident bacanjem dimnih baklji i pravljem nereda, te nisu uspeli da iznesu svoje predloge koji se tiču rešenja za određene delove grada, a posebno deo koji se odnosi na uređenje priobalja Dunava i celokupan razvoj Novog Sada. Tim povodom, poslali su protestno pismo gradonačelniku Milošu Vučeviću i u njemu izneli detalje svog nezadovoljstva, osudivši agresiju kojoj su prisustvovali.

foto: Screenshot/nsuzivo.rs

Udruženje “Istina Tamarini Zakoni” poslalo je i našoj redakciji pismo koje prenosimo u celosti.

– Danas smo prisustvovali vrlo neobičnoj javnoj sadnici komisije za GUP. Na samom javnom uvidu mogli su se videti svi detalji plana GUP – a za Novi Sad do 2030. godine. Plan obiluje izuzetno kvalitetnim rešenjima za određene delove grada, a posebno deo koji se odnosi na uređenj priobalja Dunava i razvoj Novog Sada na vodi vodeći računa o svim aspektima kvaliteta življenja i razvoja Grada u pravcu modernih evropskih gradova.

Stručni ljudi iz URBIS-a su se potrudili da naprave vrlo kvalitatan plan usklađen sa svim zakonima i propisima koji regulišu ovu oblast i ovom priliko želimo da te stručne ljude pohvalimo i da Grad treba da bude ponosan na naše urbaniste.

Ono što nas je neprijatno iznenadilo je činjenica da su na javnoj sednici prisustvovali pojedinci i udruženja koji na sednicu nisu došli da doprinesu što boljem rešenju nego su svojim agresivnim, primitivnim, nekulturnim i nepristojnim ponašanju stručne ljude izložili javnom linču, ogavnim ličnim uvredama koje ne priliči ponašanju većine građana Novog Sada. Njihovo ponašanje je karakteristično za frustrirane ljude bez ikakvog morala i uvažavanja rada i truda stručnih ljudi. Ti urbanisti su bili izloženi najgorim uvredama i to samo zato što su radili svoj posao. Ova situacija ne sme nikad više da se ponovi i mora se naći način da se ovi nemoralni ljudi spreče da se tako ponašaju niti da imaju priliku da učestvuju na ovakvim raspravama.

Nadamo se da ćete naći način da se ovako nešta nikad više ne ponovi jer će to postati praksa i građani će biti zarobljeni njihovim ponašanjem – napisano je u saopštenju.

Branko Miladinović, otac jedene od stradalih devojaka u diskoteci Kontrast: Ima načina na koji se problemi mogu rešiti, a ne nasiljem. Najvažnije je da su mladi ljudi predložili da se na mestu Kontrasta izgradi moderan, pametan park

Branko Miladinović zastupnik Udruženja “Istina Tamarini Zakoni” i otac jedne od stradalih u diskoteci Kontrast pre 10 godina, istakao je za naš portal da se problemi ne rešavaju na ovaj način.

-Ima načina na koji se problemi mogu rešiti, a ne nasiljem. Meni se zamenik gradonačelnika zahvalio na podršci. Najvažnije je da su mladi ljudi predložili da se na mestu Kontrasta izgradi moderan, pametan park koji će služiti budućim generacijama- istakao je Miladinović.

Vučević: Ljudi očekuju da država funkioniše

Ovo udruženje poslalo je i protestno pismo gradonačelniku Milošu Vučeviću zbog nemogućnosti učestvovanja u na sednici zbog nasilnog ponašanja takozvanih aktivista.

-Dobio sam protesno pismo od roditelja jedne devojke koja je poginula u nesreći u Kontrastu. Evo približavamo se godišnjici 1. aprila, a on je revoltiran jer je Grad kriv što mu nije omogućeno da učestvuje u raspravi GUP-a. On je zainteresovan da učestvuje oko dela koji se tiče parkovskog uređenja na mestu gde je bio Kostrast. Grad je tu predvideo Park sećanja. Ljudi očekuju da država funkioniše. Hoće da vide sistem da učestvuju u raspravi,a onda dođu, svakako ne mladi aktivisti, kako to neko prikazuje, nego nasilnici verbalni i fizički i pre svega politički motivisani- kazao je gradonačelnik.

nsuzivo.rs