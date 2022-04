IZLAZNOST PO GRADOVIMA I OPŠTINAMA DO 18 ČASOVA: U Novom Sadu glasalo 54,18 odsto, Pirotu oko 56, a rekorder je Žitorađa sa 68,1

Na predsedničkim i parlamentarnim izborima u Srbiji danas do 19 sati glasalo je 54,6 odsto birača, pokazuje projekcija izlaznosti koju su uradili Centar za slobodne izbore i demokratiju (Cesid) i Ipsos.

Evo kakva je izlaznost po gradovima i opštinama do 18 sati:

Izlaznost do 18 časova u Jablaničkom okrugu - Leskovac 52 odsto, Lebane 60,92, Vlasotince 55,9, Bojnik 62,5 odsto, Medveđa 56,7, Crna Trava 59,1 odsto. U Topličkom okrugu: Prokuplje 51 odsto, Blace 60,6, Žitorađa 68,1, Kuršumlija 51,5 odsto.

U Smederevskoj Palanci do 18 časova glasalo je 50 odsto upisanih birača. Do 18 časova u Kuli je gasalo 58,13 odsto upisanih birača. U Kraljevu je glasalo 51,18 odsto upisanih birača, kažu u Gradskoj izboroj komisiji. U Vrnjačkoj Banji izlaznost je 56,70 odsto, podaci su Opštinske izborne komisije.

Prema podacima Opštinske izborne komisije u opštini Ivanjica do 18 časova glasalo je 50,4 odsto upisanih birača. Na području grada Čačka do 18 časova izlaznost je oko 52 odsto upisanih birača, podaci su Gradske izborne komisije. Do 18 časova u opštini Lučani glasalo je 59,5 odstobirača, podaci su Opštinske izborne komisije.

Izlaznost u 18 časova: Kragujevac 51,93, Rača 58, Topola 50,19 odsto, Knić 51,51, Aranđelovac 49 odsto, Lapovo 49,88 odsto.

U Novom Sadu do 18 časova glasalo je 54,18 odsto birača saopštio je zamenik predsednika Gradske zborne komisije Milovan Šijakov uz napomenu da je na pojedinim biračkim mestima bilo poteškoća sa UV lampama pa je tamo došlo do kratkih prekida glasanja koje je nastavljeno nesmetano.

U Somboru je do 18 časova glasalo 52,71 odsto upisanih birača. Izlaznost do 18 časova u Zrenjaninu bila je 53,76 odsto. U Novom Bečeju 53 odsto, u Novoj Crnji 62,3, a u Sečnju 60,4 odsto.

U Nišu je do 18 časova glasalo 53,08 odsto upisanih birača, u Doljevcu 59,3, Aleksincu 45,3, Svrljigu 55,5, Gadžinom Hanu 64,4 odsto, Merošini 58,2 odsto upisanih birača.

foto: Radule Perišić/ATAImages

Više od 50 odsto građana upisanih u birački spisak glasalo je do 18 časova u opštini Aranđelovac, gde se danas pored predsedničkih i parlamentarnih, održavaju i lokalni izbori, podaci su kojima raspolažu izborni štabovi stranaka učesnica izbora, na osnovu preseka za reprezentativnih biračkih mesta.

U Novom Pazaru do 18 časova izlaznost je bila 48 odsto. Do 18 časova u Kruševcu je glasalo 55,9 odsto upisanih birača, u Brusu 54,8, Aleksandrovcu 52,2, Trsteniku 49,2, a u Varvarinu 45,7 odsto.

Prema podacima Opštinske izborne komisije Knjaževac do 18 sati u opštini Knjaževac izlaznost je 51,18 odsto. Na teritoriji grada Bora na birališta je do 18 sati izašlo 51,64 odsto birača. Prema poslednjim podacima OIK Majdanpek, u opštini Majdanpek do 18 sati je izlaznost 51,9 odsto birača. Prema poslednjim podacima OIK Kladovo, u opštini Kladovo je do 18 sati izlaznost 46,88 odsto.

Prema rečima Dragoljuba Arsića, predsednika izborne komisije u Kruševcu, na biračkom mestu br. 8 u OŠ "Branko Radilević" u Bivolju, nepoznata lica napala su članove biračkog odbora koji su nosili dokumentaciju sa glasanja na terenu i oteli im je. Nezvanično saznajemo da su napadači brzom intervencije policije pronađeni.

U Valjevu GIK nema procenu procentualne izlaznosti jer podatke direktno šalju RIK-u i Zavodu za statistiku, ali izborni štabovi stranaka učesnica izbora procenjuju da je u gradu na Kolubari do 18 časova već glasalo blizu 55 odsto od ukupnog broja upisanih birača. Sa tim trendom izlaznosti, oko 5 odsto na sat vremena, do zatvaranja biračkih mesta broj izašlih na današnje izbore bio bi 65 odsto. Po izveštajima sa lica mesta, gužve su ispred svih biračkih mesta, naročito u centru Valjeva.

Gradska izborna komisija u Pirotu navodi da je izlaznost do 18 časova oko 56 odsto upisanih birača.