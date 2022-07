TOKOM PROTESTA NIKO NIJE POVREĐEN! Direktor InterSec Team agencije koja je obezbeđivala zgradu Banovine: Nemamo čega da se stidimo

Kompanija za obezbeđenje „InterSec Team“ posluje od 2012. godine, i do sada je radila brojne skupove, od festivala Egzit, koncerta svih velikih domaćih zvezda, kao i Madone, grupe Prodidži, Fajnal Fora, kao i brojnih manifestacija u BiH, Hrvatskoj i regionu. Ovo u ekskuzivnom intervju za NS Uživo kaže Dragan Lekić, vlasnik i direktor firme „InterSec Team“ , agencije za obezbeđenje koja je bila prisutna tokom prošlonedeljne sednice Skupštine grada Novog Sada kada su navodni aktivisti pokušali da uđu u zgradu Banovine. Kako kaže, sve su radili u skladu sa propisima i da nisu prekoračili svoja ovlašćenja.

IMAMO OZBILJNE REFERENCE, SVI DOGAĐAJI PROŠLI BEZ PRIJAVA

Lekić ističe da do sada imaju veliku i ozbiljnu referencu događaja koje su radili, i na koje su izuzetno ponosni.

-Radili smo veoma rizične događaje sa veoma važnim svetskim zvezdama kao što su Prodidži, Madona, Nik Kejv, gotovo sve domaće izvođače. Radi se o nekih sedam miliona posetilaca. Ono što mogu da kažem sa ponosom je da je svaki događaj i koncert prošao potpuno bezbedno, i da nikada ni jedan zaposleni, nije dobio nikakvu prijavu niti je osuđivan za bilo kakvo nasilničko ponašanje, niti za bilo šta vezano za to. Naravno, sa ponosom možemo da kažemo da učestvujemo i u obezbeđenju najvećeg muzičkog festivala u regionu, “Exit” festivala i da imamo svake godine od 2013. pa nadalje nekoliko stotina angažovanih ljudi. To je vikend preko dva miliona posetilaca samo na “Exit” festivalu koji su bili, a kao i što sami znate sa kojim uspehom i sa kojim ponosom predstavlja našu državu i Novi Sad – ističe Lekić.

Prvi čovek „InterSec Team“ o spornim događajima kaže da je lično bio prisutan ispred zgrade Banovine.

-Sednicu Skupštine smo obezbeđivali na osnovu zahteva Službe za zajedničke poslove sa kojima imamo sklopljen ugovor za obezbeđenje više objekata. Zahtev smo dobili dana 21.7. i poslali smo 35 izvršilaca, kako bi se omogućio normalan rad sednice Skupštine Grada. Već je bilo poziva preko društvenih mreža da postoji namera određenih aktivista da se prekine sednica i najava okupljanja, da se uđe u skupštinu Vojvodine. Već smo imali iskustva sa tom grupom građana, na jednoj od javnih rasprava kada su oni pokušali da je prekinu, tako što su polivali ljude vodom, pretili, palili pirotehnička sredstva – objašnjava Lekić i dodaje:

FORMIRANA ZAŠTITNA OGRADA KAKO BI SVI KOJI TREBA IMALI MOGUĆNOST DA PRISUSTVUJU SEDNICI

-Očekivali smo takvu vrstu ponašanja pošto su oni to već iskazivali ranije. Napravljen je u saradnji sa policijom plan koordinacije i delovanja. Naš zadatak bio je da omogućimo bezbedno održavanje same sednice, da ne dođe do ugrožavanja odbornika i svih ostalih zaposlenih koji treba da budu tamo, između ostalog i novinara, i svih ostalih koji su imali pravo da borave na toj sednici. Formirana je linija uz pomoć zaštitnih ograda koja je trebala samo da označi zonu kroz koju bi trebalo putnici da prođu kada ulaze u Skupštinu da obavljaju svoje obaveze i dužnosti – do detalja opisuje Lekić sve što je tog dana događala.

SVE UKAZIVALO DA ĆE DO TENZIJA DOĆI, NAPAD NA OGRADE KREĆE KADA SU ODBORNICI POČELI DA ULAZE U SALU

On napominje da je situacija u početku bila mirna, uz komešanja dobacivanja, sve je to polako počinjalo da dobija izgled da će doći do tenzije.

-Moji ljudi koji su tu bili, slušajući njihove razgovore i dobacivanja su već predosećali da će doći do nečega. Nismo reagovali, nego smo profesionalno nastavili da radimo svoj posao i bili smo tu fizički prisutni da bismo eventualno osujetili neki pokušaj napada na objekat ili lice. Onog momenta kada su odbornici krenuli da ulaze u Skupštinu, iznenada kreće napad na zaštitne ograde koje su oni baš jako vukli, podizali, gurali, znajući očigledno tačno šta rade. Na svim snimcima se jasno vidi da obezbeđenje nije u tom momentu reagovalo. Pokušavali smo da zadržimo ogradu i da održimo formaciju kao neku zaštitu i nas samih od njih. Međutim, oni su bili mnogo jači u tome, jer da smo mi jače intervenisali verovatno bi nekoga od njih povredili – kaže i napominje:

-Sve što se dešavalo u prostoru između zgrade Banovine i zgrade AP Vojvodine je štićeni prostor i koja je deo tog objekta. Nakon nekog vremena se njihova agresija pojačavala, oni su nasrtali, pokušavali su da prodru, zatrčavali su se, sudarali su se sa nama i u tom momentu je policija donela odluku da se dovedu određene policijske snage bez kojih se očigledno ne bi moglo dalje raditi. Lično sam očekivao da će u tom momentu doći do smirivanja situacije, jer prisustvo uniforme je nešto što pre svega označava mnogo veći autoritet. Nažalost, do toga nije došlo. Došlo je do rasplamsavanja celokupne situacije i njihovi napadi su bili sve intenzivniji. Jasno se vidi da su zadavali udarce pesnicama u potiljak, udarali su u štitove, pokušavali su u nekoliko navrata da otmu štit u čemu su i uspeli. Dalje je sledilo gađanje policije i službenika dimnim bombama koje su izuzetno otežavale naše disanje, polivali su nas farbom, gađali nas kamenjem.

LEKIĆ O SPORNOM MOMENTU – POKUŠAVAO DA OTME ŠTIT, ČAK SE ZALETEO DA UDARI POLICAJCA, PLJUVAO I POKUŠAVAO DA GRIZE

Vlasnik agencije na pitanje kako objašnjava sporno držanje noge na vratu aktiviste što je izazvalo napade u medijima da je došlo do prekoračenja ovlašćenja kaže:

-Ono što je nas izuzetno potreslo jeste momenat kada je jedan od demonstranata pokušavao da otme štit policajcu. Bio sam u blizini, video sam celokupan događaj. To lice je imalo izuzetno jake grimase i iz petnih žila je čupao taj štit, čak je u tom momentu i oborio tri policajca. Jedan od policajaca je pokušao da udarcem po ruci da do znanja da pusti štit, međutim on to nije činio ni po koju cenu i čak se u jednom momentu zaleteo da udari nekog od policajaca u civilu. Jedan od policajaca je pokušavao da mu udarcem po ruci da do znanja da pusti štit, on to nije učinio ni po koju cenu. U jednom momentu se zaleteo da udari nekog od policajaca, jer su bili prisutni i oni u civilu. Policija je reagovala i to lice su krenuli da sprovode iza zaštitne barijere, jer je on već svojim zaletanjem praktično prošao taj deo. Kada je sklonjen sa strane deo policajaca je morao da se vrati u kordon jer je i dalje pretila opasnost probijanja kordona. Jedan policajac u civilu je ostao držeći to lice na zemlji, pokušavajući da ga procesuira, privede i obavi svoju dužnost. On to nije uspevao i tražio je asistenciju, jer se lice opiralo. U tom momentu je pljuvao ljude okolo, pokušavao da se brani, tako što je ujedao. Za svakog čoveka to je prilično stresna situacija. Dva naša radnika su se našla tu i prišla u pomoć policajcu u civilu i čuje se da su u jednom momentu rekli da pusti ruku, što on naravno nije hteo da učini i u tom momentu su morali da primene metodu kojom su polugom bezbedno izvukli njegovu ruku. Policajac je od svog kolege policajca tražio da mu doda lisice, a od sve buke kolege nisu odmah čule. Jedan od njih je čuo povike “Dajte lisice” i dodao kolegi koji mu je iste stavio. Ljudi koji su u tom momentu intervenisali su majstori borilačkih veština i veoma dobro obučeni da sprovode takve poteze, znajući tačno da odmere snagu i intenzitet tog delovanja i jasno se vidi na snimku da su ruke tih ljudi bile potpuno opružene što znači da je cela težina i teret bio na telu čoveka, a ne na kolenu kao što želi da se prikaže. To je urađeno zbog toga što je to lice prethodno pljuvalo i pokušavalo da ujeda, oni su jednostavno morali da iskontrulišu iz straha da ne bi dobili neku bolest. To je trajalo nekoliko sekundi. Onog momenta kada su mu stavljene lisice prestalo je svako dejstvovanje od strane policajaca i od strane mojih kolega. U tom momentu se vidi kako oni njemu pomažu da on prvo sedne, nakon toga ga podižu, lice više ne pruža otpor. Oni to lice predaju policiji za dalje postupanje.

ZAKON PREDVIĐA DA PRIVATNO OBEZBEĐENJE MOŽE DA IMA GRAĐANSKU ODEĆU, OKO VRATA IMALI TRAKE SA SLUŽBENIM LEGITIMACIJAMA

Lekić je odgovarajući na kritike da pripadnici obezbeđenja nisu imali nikakva obeležja kaže da po Zakonu o privatnom obezbeđenju imaju prava i mogućnost da svoje službenike zaduže građanskim odelom.

-Onaj ko je čitao Zakon o privatnom obezbeđenju zna jasno da na to imamo pravo. Pošto su naše uniforme tamnih boja, mi smo znali da će taj dan biti izuzetno toplo i da će naši službenici obezbeđenja dugo stajati na suncu i da to može da prouzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme ja sam odučio, i dao nalog, da se svako od angažovanih lica zaduži građanskom odelom u vidu belih majica. Oko vrata su imali trake sa službenim legitimacijama, kojima su mogli da prikažu da su službenici obezbeđenja.

Kako kaže, trpe neverovatne pritiske i jako velike uvrede od raznoraznih ljudi koji spinovanjem žele da izokrenu sve.

-Pristao sam na ovaj intervju da bih ispravio to i objasnio ljudima ko smo. Mnogi ljudi znaju šta radimo i na koji način, ali imam potrebu da kažem da bez obzira na izokretanje celokupne priče tokom samih demonstracija nije povređen nijedan demonstrant. Pretrpeli smo stotine udaraca, i onih koji se vide i onih koji se ne vide, jer su nas šutirali u cevanice, na raznorazne načine. Mi se nadamo da će to sve jednog dana proći i da će istina izađi na videlo. Apsolutno nemamo razlog da bilo šta krijemo niti da se stidimo, radili smo svoj posao.

POLICAJAC U CIVILU KOJI JE PODSEĆAO NA GRADONAČELNIKA VUČEVIĆA

Lekić opisujući sve što se toga dana dešavalo da se tokom protesta desila filmska anegdota.

-Jedan policajac izlazio je iz zgrade Skupštine Vojvodine, a svojim likom podsećao je na gradonačelnika Miloša Vučevića. U tom momentu je neko povikao “Evo ga Miloš!” i svi su krenuli neverovatnom silinom da probijaju kordon, uz neverovatne povike, mržnju i agresiju da bi došli do tog čoveka. To je trajalo dok nisu shvatili da to nije gradonačelnik, ali je meni bila neverovatna ta količina agresije koju su oni ispoljili u toj situaciji.