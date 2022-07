VANREDNO STANJE DO KRAJA MARTA: Pred Srbijom je najtežih osam meseci. Kako prevazići krizu?

Od početka avgusta do 31. marta biće najtežih osam meseci u poslednje dve decenije u Srbiji. Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da zbog svih izazova i rizika koji su prisutni, u Srbiji vlada vanredno stanje, iako ono nije formalno uvedeno. Kako je naveo, Srbija krvari, a pored očuvanja mira, najveći izazovi su kako obezbediti struju, vodu i gas. Poseban ekonomski izazov je sledeća godina, jer je to najkritičniji period za vraćanje dugova, odnosno 4 milijarde evra koliko će doći na naplatu. Uprkos tome, potrošnja u zemlji ne sme da stane i na neki način mora da se umanji inflacija, pa će država povećati plate u javnom sektoru od 1. januara i to između 12,5 i 14 odsto.

Kako opstati narednih osam meseci? Da li može da se garantuje boljitak nakon isteka tog perioda? Da li će povećanje plata u javnom sektoru da amortizuje inflaciju? I ono najvažnije, da li može da se garantuje mir i bezbednost u doba opše neizvesnosti i krize?

Gosti Usijanja:

Mahmud Bušatlija, savetnik za razvoj i investicije

Miroslav Bjegović, prof. Fakulteta za studije bezbednosti

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig

