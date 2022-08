U Arhivu Vojvodine otvorena izložba posvećena stradanju Srba u Sremu 1942. godine

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović otvorio je danas izložbu arhivskih dokumenata „Ustaški zločini u Sremu 1942. godine – akcija Viktora Tomića“ povodom 80 godina od stradanja Srba u Sremu.

„Izložba koja je pred nama je svedočanstvo o jednom strašnom zločinu, ona je krik za pijetetom prema nevinim žrtvama jednog obezljuđenog vremena u kojem se taj zločin dogodio i apel da ni zločin ni njegove žrtve nikada ne smeju da budu zaboravljeni“, izjavio je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.

Predsednik Mirović podsetio je na to da je u krvavoj akciji Pavelićevog zloglasnog dželata Viktora Tomića u leto 1942. za samo dva meseca – što odlukom njegovog Pokretnog prekog suda, što bez ikakve formalne odluke – u Sremu ubijeno oko 6.000 Srba, među kojima i jedan od naših najvećih slikara Sava Šumanović.

Istovremeno, iz Srema je tokom Drugog svetskog rata u logore u Hrvatskoj, posebno u zloglasni Jasenovac, odvedeno i tamo stradalo 11.000 Srba i 2.000 Jevreja.

„Zato ova izuzetna izložba i jeste jedno koliko bolno, toliko i važno podsećanje na jedno strašno vreme i opomena da se zločini nikada ne smeju ponoviti“, izjavio je predsednik Mirović.

Prema rečima predsednika Mirovića, pomenuti broj stradalih nije, nažalost, bio i ukupan broj nevinih žrtava satanske tvorevine kakva je bila takozvana Nezavisna država Hrvatska u Sremu tokom Drugog svetskog rata. Razmere zločina bile su višestruko veće, pa je posebna komisija, koju je Pokrajinska vlada formirala 2019. godine, posle dvogodišnjeg sistematičnog i istrajnog rada – imenom i prezimenom došla do podataka da je u Sremu od 1941. do 1945. godine stradalo 40.000 ljudi—žrtava rata, skoro 3.300 više nego što je do rada Komisije navođeno.

„Sledeći ovaj primer i podsećajući i sebe i druge da više nemamo pravo na zaborav, popisaćemo i sve žrtve fašističkog terora u Bačkoj i Banatu, gde su dželati imali druga imena i druge uniforme, ali su žrtve bile iste i pripadale su mahom srpskom narodu“, izjavio je predsednik Mirović.

Podsećanje na krvavi pir u Sremu u leto 1942. godine, kako je dodao predsednik, i ukupne razmere ustaških zločina u Drugom svetskom ratu, važno je i zbog decenijama prisutne, a danas sve snažnije tendencije u Hrvatskoj, da se oni umanje, relativizuju, a ponekad krajnje cinično pretvore i u tobožnje milosrđe prema Srbima.

„Najbolji primer za to jeste uskraćivanje mogućnosti predsedniku naše zemlje Aleksandru Vučiću da poseti Jasenovac i oda poštu nevinim stradalnicima tog mesta patnje“, istakao je predsednik Mirović.

Direktor Arhiva Vojvodine Nebojša Kuzmanović izjavio je da se navršava 80 godina od velikog zločina koji su počinile ustaše u akciji Viktora Tomića – trećeg funkcionera u sistemu vlasti NDH.

„Ova izložba, koju smo nakon 30 godina ponovo postavili potvrda je koliki značaj imaju ustanove kao što su arhivi s obzirom na to da se pokušava revidirati istorija. Samo su originalna arhivska dokumenta dokaz i jedini način da sprečimo reviziju istorije i prikažemo istinu i stradanja srpskog naroda”, izjavio je Kuzmanović.