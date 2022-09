NOVA VLADA CRNE GORE: Kako je došlo do novog dogovora stare većine?

Parlamentarna većina koja je pobedila 30. avgusta 2020. godine u Crnoj Gori ponovo će zajedno formirati vladu, to je saopštio jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić, koji je i uputio inicijativu za sastanak starih koalicionih partnera. On je istakao da je potpisan sporazum o formiranju nove Vlade Crne Gore, a nakon sastanka zakazana je sednica Skupštine na čijem dnevnom redu bi trebalo da se nađe inicijativa za smenu predsednice parlamenta Danijele Đurović. Sporazum su potpisali predstavnici Demokratskog fronta (DF), Demokrata, Građanskog pokreta (GP), Socijalističke narodne partije (SNP), Demosa, CIVIS-a, Radničke partije, Prave i Ujedinjene Crne Gore.

O rešenjima će se više znati narednih dana, a doskorašnji premijer manjinske Vlade Dritan Abazović potvrdio je iz Beograda da je do dogovora došlo, uz komentar: "Ako bude dogovor nove većine da budem premijer - dobro, ako ne, svoju viziju ću afirmisati sa druge pozicije pa i iz opozicije ako bude trebalo, stvari koje su postavljene kao temelj će se ostvarivati i na to treba da budemo ponosni". Kako je došlo do novog dogovora stare većine? Da li su prevaziđeni unutrašnji sukobi među pojedinim činiocima crnogorske politike? Gosti Usijanja: Predrag Savić, advokat Vladislav Dajković, predsednik "Slobodne Crne Gore"

Urednica i voditeljka: Jelena Pejović

