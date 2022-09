Vučević: To je veoma značajno za Novi Sad, jedinu lokalnu samoupravu u Vojvodini u kojoj raste broj stanovnika

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović potpisali su Ugovor o finansiranju Projekta povećanja bezbednosti saobraćaja održavanjem objekata putne privrede-održavanjem saobraćajnica na teritoriji Grada Novog Sada, za šta je Pokrajinska vlada izdvojila 800 miliona dinara.

- Sjajne su vesti za Novi Sad da je, zahvaljujući većem i snažnijem budžetu APV, Grad sa Pokrajinom danas potpisao sporazum kojim se utvrđuje prenos dodatnih 800 miliona dinara za gradsku putnu infrastrukturu. Poređenja radi, budžet Grada za tu namenu na godišnjem nivou iznosi milijardu i 200 miliona dinara, a sada smo dobili novčani priliv u iznosu od 60% te vrednosti, što će dramatično na bolje promeniti održavanje ključnih saobraćajnica. Veliko hvala Pokrajinskoj vladi na ovoj odluci, a to je samo jedan u nizu zajedničkih projekata koje sprovodimo, kao što su ulaganje u očuvanje Almaškog kraja i projektovanje i izgradnja novog pešačko-biciklističkog mosta. Razmatrali smo predlog koje će ulice do kraja godine biti rehabilitovane, a obuhvaćeni su, kako urbani delovi grada, tako i prigradska naselja i industrijske zone. Na spisku su, između ostalih, manje ulice u Sremskoj Kamenici, deo Veternika, bulevari na Novom Naselju, Bulevar Mihajla Pupina, Futoška ulica, deo Telepa i Detelinare, Hajduk Veljkova ulica do Rumenačkog puta, Bulevar Jaše Tomića, Ulica Bajči Žilinskog, deo Keja od Žeželjevog mosta do Danubiusa, Futoška ulica, kao i ulice Raše Radujkova, Janka Čmelika i Ilariona Ruvarca. To je veoma značajno za Novi Sad, jedinu lokalnu samoupravu u Vojvodini u kojoj raste broj stanovnika. Građani mogu da očekuju mnogo mehanizacije na ulicama u narednim mesecima, a javnost će o dinamici radova biti blagovremeno obaveštena - rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Sredstva se izdvajaju na osnovu drugog po redu rebalansa pokrajinskog budžeta za 2022. godinu, koji je povećan za oko šest milijardi dinara u odnosu na prethodni presek. Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović istakao je da je izuzetno zadovoljan činjenicom da su se timovi iz Pokrajinske vlade i Grada Novog Sada odlično organizovali i pripremili veliki posao za sve građane, a to su rehabilitacija i rekonstrukcija velikog broja ulica u gradu.

- U veoma kratkom vremenskom roku, do kraja novembra, oko dvadeset ulica dobiće novo ruho, što će veoma značiti, kako za odvijanje saobraćaja, tako i za bezbednost svih građana. U pitanju je zajednički posao, koji predstavlja kontinuitet dobre i konkretne saradnje Pokrajine i Grada prethodnih godina - rekao je Mirović.

Novi Sad, 5. septembar 2022. godine