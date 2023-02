U Novi Sad se ljudi vraćaju, Stefan Milenković ga je izabrao. Srpska Atina prepoznata kao IT sektor

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić izjavio je da je Srpska Atina jedan od retktih gradova kojem se gradi tri mosta istovremeno. On je govorio i o Danu grada koji je obeležen protekle sedmice.

Sloboda Novog Sada otkupljena od Marije Terezije za 80.000 forinti

Đurić koji je preuzeo gradonačelničku palicu od Miloša Vučevića (deset godina bio na čelu grada, tri puta uzasotpno biran, što je jedinstveno u istoriji grada) gostujući na televiziji Hepi govorio je o politici kontinuiteta, važnim projektima ali i o svim izazovima u budućnosti.

Ulaganja u škole, zabavišta, završavaju se dve podzemne garaže

Novi Sad je proslavio svoj dan i to 275 u istoriji. Tada je otkupljena sloboda za 80.000 forinti od Marije Terezije i kada smo dobili povelju. Ono na šta smo najponosniji je projekat izgradnje tri mosta. Nigde u Evropi ne postoji grad koji gradi tri mosta istovremeno . Dobro je što je naša država dovoljno jaka da finansira dva mosta koja su i Tu je treći pešačko – biciklistički most koji finasiramo zajedno sa AP Vojvodinom. Osim važnih instrastrukturnih projekata, nastavljamo da gradimo zabavišta, škole, završavamo dve podzemne garaže – najavljivao je gradonačelnik Đurić i dodao da su je u planu izgradnja još dve podzemne garaže.

Pruga spaja ljude ubrzava saobraćaj. Novi Sad i Beograd nikad nisu bili bliži, do Subitice za 65 minuta

Gradonačelnik Đurić se osvrnuo i na brzu prugu koja ima sve više putnika.

Brza pruga je izuetno važna, spaja ljude, ubrzava saobraćaj. Mislim da Beograd i Novi Sad nikada nisu bili bliži. Jedva čekam da se završi deonica do Subotice. Prema onome što su rekli kineski partneri kada su zajedno sa predsednikom države Aleksandrom Vučićem obilazili deonicu, je da će ona biti puštena u saobraćaj kraje 2024. godine. Tada će se od Beograda do Subotice stizati za 65 minuta. To je zaista jedna fantastična ušteda vremena i na taj način približavamo i ostala mesta koja se nalaze na toj trasi. Kada se bude završila pruga do Budumpešte to će verujem još više zbližiti naše dve države – naglasio je Đurić i dodao da ćemo shvatiti koliki će biti njen značaj.

To su neke slatke muke

Osim velikih projekata Đurić se i osvrnuo i na gradnju pete garaža koja je neophodna zbog brojnih putnika koji dolaze u Novi Sad.

– To su neke slatke muke. Ono što je značajno je sa smo prepoznati kao IT sektor i brojnih inostranih kompanija koje dolaze. Oni dolaze u naš grad, ostaju u našem gradu. I da se vratimo na Dan grada 1. februar , a to je da se u naš Novi Sad ljudi vraćaju – rekao je Đurić.

Osvrćući se na ovogodinšnjeg dobitnika Stefana Milenkovića, Đurić ističe da je on kao maestro, vrhunski umetnik mogao da bira bilo koje mesto na planeti izabrao našu Srpsku Atinu.

Sva tri mosta izuzetno značajna

Gradonačelnik je odgovarajuči na pitanje da mu je neki od mostova favorit kaže da su sva tri izuzetno značajna za Novog Sada.

-Poznato je da smo 1999. u NATO bombardovanju ostali bez sva tri mosta. Baržama smo prelazili na Sremsku stranu. To je bio problem nza Novosađane Uspeli da izgradimo ta tri, a sada gradimo tri nova. Preko mosta koji se spaja sa bulevarom Evrope neće ići teretni saobraćaj, drugi će spajati Fruškogorski koridor. A onda dolazimo do onog najlepšeg je pešačko biciklistički most koji će se graditi na stubovima starog mosta Franca Jozefa. Vodiće do Petrovaradinske tvrđave. Revitalizovće se i tuneli koji su prolazili kroz tvrđavu. On je važan zato što brojni turisti u Novo Sad dolaze Dunavom i na taj način mogu da uživaju – objašnjava.

Na proteste protiv izgradnje mosta odgovaram radom. Radimo ono što je rekla struka

O protestima protiv gradnje navodnih eko organizacija Đurić kaže da odgovara radom.

– U planovim Grada Novog Sada taj most se prvi put spominje u 1934. godine a u prvom Generalnom-urbanističkom planu 1951. godine. Prepisivan je svim Generalno urbanističkim planovima koji su bili usvojeni do 2022. godine. Prema poslednjem popisu Grad raste, sada je uvećan za oko 30.000 stanovnika, razvijamo i rastemo. Most će doprineti dodatnoj važnosti, spaja se na Fruškogorski koridor i na auto-put Subotica-Beograd. Na tom mostu se neće odvijati težak teretni saobraćaj – rekao je prvi čovek Novog Sada.

Novi Sad šampion po kilometraži biciklističkih staza, iz gradskog budžeta planirano dalje subvencionisanje kupovine bicikala

-Pre tri godine uključili smo civilni sektor, ljudi koji se bave biciklizmom da nam sugerišu kako i šta treba. U poslednjih deset godina smo izgradili 30 kilometara biciklističkih staza, rekonstruisali 10 kilometara staza. Mi kao grad imamo preko 100 kilometara biciklističkih staza, što mislim da je impozantan broj za grad kao što je Novi Sad. Imamo oko 40.000 biciklista, što je oko 13 odsto stanovništva koristi ovaj vid prevoza, rekao je Đurić i dodao:

Prvi smo uveli subvenciju na kupovinu bicikala, ove godine 20 miliona dinara

-Prvi smo uveli subvencionisanje kupovine bicikala. Ove godine ćemo izdvojiti 20 miliona dinara, ali razmiščjamo o povećanju iznosa. Za poslednje dve godine, građanima smo omogućili subvencijama kupovinu oko 3.500 bicikala. Taj vid prevoza je od izuzetne važnosti, zbog toga smo se odlučili i za izgradnju pešačko-biciklističkičkog mosta da uđemo u Euro Velom 6, ruta koja prolazi i kroz Novi Sad. Razgovarao sam o ideji sa ministrom Goranom Vesićem, o izgradnji biciklističkoj stazi od Petrovaradina do Beočina. Postoje projekti i nadam se da ćemo uspeti da realizujemo ovaj projekat – naglasio je.

Cilj je da budemo Evropska prestonica zelenila naseoba

Odgovarajući na pitanje da li Novi Sad očekuje još neku titulu pored Evroske i onladinske prestonice kulture gradonačelnik Đurić naglašava:

– Nastavljamo da radimo. Uređujemo kreativni distrikt. Takođe, radimo i Almaški kraj, ukupno 28 ulica. Pričamo o naselju koje je nastalo 1716-1718. godine. Hoćemo da taj deo od komunalne infrastrukture do fasada, krovova unificiramo. Ulagćemo u zelenilo, a sačuvamo postojeći fond zelenila, obnovimo i povećamo. Na neki nači, zbog toga i subvencionišemo biciklove da saobraćaj izmestimo iz grada. Cilj je da u budućnosti budemo Evropska prestonica zelenila, izjavio je gradonačelnik.