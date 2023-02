OGROMNO INTERESOVANJE ZA FILM "OLUJA" U SREMSKOJ MITROVICI: Grad obezbedio besplatne karte za 5 projekcija

Ogromno interesovanje za besplatne projekcije filma “Oluja” u Sremskoj Mitrovici - Grad obezbedio besplatne karte za pet projekcija.

Grad Sremska Mitrovica je svojim građanima omogućio čak pet besplatnih projekcija filma “Oluja” Miloša Radunovića. Veliko interesovanje je bilo za ove projekcije, pa su besplatne ulaznice u potpunosti podeljenje. Projekcije se organizuju u Pozorištu “Dobrica Milutinović”, a ekipa platforme Sremska Mitrovica živi pitala je posetioce šta misle o filmu i ovoj inicijativi Grada.

“Jako lepa stvar od Grada što su omogućili ljudima da pogledaju film. Mlađe generacije treba da pogledaju film zbog istorijskog značaja, u spomen na žrtve koje su preživele ceo taj pogrom”, kaže Sara Kuzmanović, dok Nikola Vuić dodaje: “Igrom slučaja, moja porodica je prošla kroz samu akciju “Oluja” pa sam želeo da vidim kako je to prikazano u filmu”. Upravo to navodi i Nikolina Simin: “Mislim da će film biti potresan zato što će u sali biti i ljudi koji su to proživeli, a film je tužan, tragičan i stresan“.

1 / 4 Foto: Sremska Mitrovica živi

Sremska Mitrovica je jedan od gradova gde su se velike kolone unesrećenih ljudi iz Republike Srpske Krajine sklonilo nakon akcije i prvi među gradovima u Srbiji koji je primio veliki izbeglički talas. Besplatne projekcije su održane uz podršku Gradske uprave za kulturu i sport Grada Sremska Mitrovica.

„Film “Oluja“ nosi jaku antiratnu poruku, rađen po istinitim događajima i motivima, ali posmatranim kroz oči “malog“, običnog čoveka koji je operaciju doživeo i preživeo”, rekla je Svetlana Milovanović, gardonačelnica Sremske Mitrovice dodajući da veruje da film nikoga neće ostaviti ravnodušnim.