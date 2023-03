DOKTOR KOBILAROV: Uticaj pronatalitetne politike u Srpskoj Atini daje rezultate, odlukom MILOŠA VUČEVIĆA vrtići od 2020. besplatni

Srbiju su na početku ove godine obradovale sjajne vesti, u januaru mesecu 2023. godine broj novorođene dece se povećao za 11,8% u odnosu na januar prethodne godine. U Srbiji se u poslednjih dvadeset godina broj novorođene dece smanjio u proseku za deset hiljada. Sam predsednik Aleksandar Vučić je rekao da ništa od stvari koje se rade u zemlji nemaju smisla ako deca ne počnu da se rađaju. Rezultat u januaru mesecu raduje i pokazuje da mere koje je Vlada uvela daju rezultata. Očigledna promena narativa u Srbiji da deca nisu problem i višak, nego naše rešenje i nešto što nam nedostaje počinje da živi među građanima.

Rekord drži septembar 2021, kada je u za dan rođeno 40 beba u Betaniji

Sve ovo vreme jedan grad u Srbiji dominira iz godine u godinu – Novi Sad. Za sada vrhunac ove dominacije bio je u septembru 2021. godine kada je u jednom danu rođeno 40 beba. Time je oboren rekord, jer je u „Betaniji“ tada u jednom danu rođeno najviše beba u istoriji porodilišta.

Te godine najčešća imena novorođenih u Novom Sadu su bila, kod devojčica: Sofija, Teodora i Dunja, dok su kod momaka dominirala imena: Luka, Stefan i Lazar. Grad Novi Sad svake godine izdvaja značajna sredstva da dodatno stimuliše parove koji se dvoume da imaju decu. Novčana pomoć koja ide dodatno uz već propisanu od strane države u Novom Sadu se dobija za rođenje prvog deteta, za rođenje trojki, prva beba rođena 1. januara, kao i sva deca rođena tog dana, takođe novčana pomoć se izdvaja i za bebe rođene 1. februara za dan grada.

Svakako da novčana stimulacija nije jedina, niti bi bila dovoljna. Kvalitet života i sam ambijent u gradu, pravac u kom grad ide nesumnjivo privlači mlade da dođu u Novi Sad i baš u njemu zasnuju porodice. Pored već pomenutih pogodnosti kvalitet obrazovanja je svakako nešto što privlači ljude.

Od jaslica do fakulteta Novi Sad ima sve, lista podsticaja dugačka

Od jaslica do fakulteta, Novi Sad ima sve, a zahvaljujući prethodnom gradonačelniku Milošu Vučeviću ima i besplatan vrtić. Gradonačelnik je još 2019. godine najavio da će besplatan vrtić imati oko 16 500 mališana, nije mnogo „pogrešio“ jer je besplatan vrtić obezbedio za hiljadu mališana više. Za one koji idu u privatne vrtiće su takođe obezbeđene subvencije od strane grada. Za samo jednu deceniju u Novom Sadu izgrađeno je šest novih vrtića, rekonstruisano osam, a na proširenju kapaciteta se nije stalo ni dan danas. Od 2019. godine na inicijativu tadašnjeg gradonačelnika za sve učenike prvih razreda grad obezbeđuje i deli besplatne udžbenike.

Vantelesna oplodnja se kao mogućnost za stvaranje potomstva u našoj zemlji dugo posmatrala sa predrasudama. Pored predrasuda veliki problem je predstavljao i novac koji je bio neophodan za takav postupak. U Novom Sadu se veštačka oplodnja mogla čak pet puta obavljati i grad je to finansirao. Danas je situacija u celoj Srbiji mnogo bolja, država obezbeđuje neograničen broj pokušaja oplodnje za prvo dete kod žena do 45. godine. Ovim će se omogućiti ostvarenje sna za brojne parove (neke statistike kažu svaki šesti).

Borba protiv bele kuge, pandemija modernog društva

Borba protiv „bele kuge“ koja se može posmatrati kao pandemija modernog društva danas će još dugo trajati. Sve mere koje preuzimaju državni i gradski organi su dobar početak u neku lepšu i bolju priču koju možemo samo zajedno da stvorimo. Ta lepa priča postaje realnost kod ostvarenja kao roditelj. Ne postoji niti jedan karijerni uspeh i napredak to osećanje ne može da zameni. Zato ću iskoristiti ovaj tekst da pozovem sve one koji se dvoume, ne žrtvujte porodicu zarad karijere, neka vam to budu dva paralelna procesa, i videćete, uživaćete u svakom momentu. Ne postoji veći uspeh, i bolje osećanje nego biti i ostvariti se kao roditelj.

