U ZOOLOŠKOM VRTU "PALIĆ" obeležen SVETSKI DAN DIVLJIH VRSTA!

U Zoološkom vrtu “Palić” danas je mini izložbom za mališane osnovnih škola, obeležen Svetski dan divljih vrsta - Dan CITES-a! Deca su ovim putem na jedan kreativan način kroz preparirane primerke divljih vrsta, kao i kožu vuka, zmije i drugih, imala priliku da se upoznaju i sa zaštićenim vrstama životinja na teritoriji Republike Srbije! U razgovoru sa Jelenom Toljagić, koordinatorom obrazovnih i promotivnih aktivnosti Zoo vrta “Palić”, saznali smo sve detalje sa izložbe!

“Jedan vrlo lep datum, to je 3. mart kada se obeležava i dan CITES-a, odnosno Međunarodni dan zaštite životinja. U saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, mi uvek organizujemo jednu mini izložbu gde se deca upoznaju generalno sa zaštićenim životinjama ali i sa zaštićenim vrstama sa naših prostora. U okviru izložbe, mališani mogu da nauče gde žive određene životinje, kako se one ponašaju, kako se razmnožavaju, a isto tako imaju prilike i da dodirnu kožu vuka, zebre, žirafe, da vide kljove slona, što je zaista veoma interesantno” objašnjava Jelena Toljagić.

U svetu se ovaj dan obeležava sa namerom da se ukaže na štetnost ljudskih aktivnosti poput krivolova, ilegalne trgovine životinjama i brojnih drugih, a takođe je i dan kada bismo trebali na trenutak da zastanemo i da se zapitamo kako bi zapravo naša planeta izgledala bez životinja i bez prirode. Upravo tu i leži pravi značaj obeležavanja ovog važnog datuma. Zoološki vrtovi širom sveta nemaju toliko dobru reputaciju i prva pomisao jeste da se životinje drže u zatočeništvu. Ipak, mališani koji su danas posetili Zoološki vrt “Palić”, imali su priliku da nauče još jednu važnu stvar, a to je ZNAČAJ zooloških vrtova!

“Kada govorimo o samom uključivanju dece u ovakav program izložbi, to je zaista od velike važnosti. Deci je sada svakako dostupno da na različite načine i kroz različite emisije uče o životinjama i o biljkama ali ipak u ovom objektu, znači u Zoološkom vrtu “Palić” mogu da zapravo shvate i značaj zoološkog vrta. Zoološki vrt već dugi niz godina ne predstavlja samo jedan izložbeni program, nego su to zapravo životinje kojima je dosta teško da se razmnožavaju u prirodi, tako da kroz različite evropske programe razmnožavanja i mi u Zoološkom vrtu “Palić” imamo životinje kojima potpomažemo to razmnožavanje kako bi se ta vrsta produžila i kako bi se životinje vratile u prirodu” izjavila je Jelena Toljagić, koordinator obrazovnih i promotivnih aktivnosti Zoo vrta “Palić”, za Subotica živi.

