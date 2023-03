VUČEVIĆ O FORMIRANJU OBAVEŠTAJNIH SLUŽBI PRIŠTINE: Mi smo za njih DOKTORI NAUKA! Kadrovski smo spremniji i opremljeniji (VIDEO)

Ministar odbrane Miloš Vučević poslao je jasnu poruku povodom informacija koje su se pojavile da su prištinske vlasti krenule u proces formiranja Vojnoobaveštajne agencije. On je gostujući na televiziji Pink rekao da su naše službe bezbednosti za njih doktori nauka, a Srbija ima vojsku već dva veka.

Nećemo potcenjivati njihove aktivnosti, pažljivo ćemo ih pratiti

-Kada to kažem mislim na dugu tradiciju vojnoobaveštajnih i vojnobezbednosnih, naravno i BIA. One su daleko spremnije, obučenije i kadrovski opremljenije i njima će trebati mnogo vremena da uopšte mogu da razmisle da se porede sa nama. Ali mi nećemo potcenjivati njihove aktivnosti i pažljivo ćemo ih pratiti – jasan je ministar Vučević.

On dalje objašnjava da je pokušaj vlasti u Prištini usmeren ka tome da zaokruže svoju državnost.

-Ne treba sada to ni gurati pod tepih i nazivati umivenim formama. Oni Kosovo vide kao nezavisnu državu, i jedan od atributa državnosti jeste i vojska, što je suprotno Rezoluciji 1244, suprotno Vojno tehničkom sporazumu koji je naša država sa NATO zaključila. Oni žele državu u punom kapacitetu. Da li oni za to imaju resurse, ljudski potencijal, znanja to je veoma upitno i sporno. Oni imaju intenciju da demonstriraju da imaju atribute države. Tim će nama pozicija biti nešto teža– objašnjava Vučević i dodaje da kada se govori o vojnoobaveštajnim agencijama da su njihove aktivnosti usmerene van teritorija države.

Imaju podršku

On naglašava da takve službe nisu nešto što bi trebalo da funkcioniše na teritoriji pokrajine.

-Ona treba da služi za promociju nezavisnosti, promociju kosovskih snaga bezbednosti ili da se bave obaveštanjim aktivnostima vezano za Republiku Srbiju i one države koje ne priznaju Kosovo i Metohiju. Da li su sami odlučili to da rade, ili ih je neko podržao, verujem da ima sigurno saveta i podrške iz nekih zemalja NATO pakta, ali ne i same Alijanse– ističe Vučević.

Odgovarajući na pitanje ko su ljudi koji će biti u tim agencijama, ministar pojašnjava da oni rade na tome da ih obuče i da to više ne budu terorističko planinske gerile.

-Naravno nemaju nivo obučenosti i školovanja kakve ima Vojska Srbije. Nemaju ni znanje, ni tradiciju i škole. Kao što mi imamo počev od Vojne gimnazije, pa do akademije, sa čitavim nizom daljih elemenata razvoja vojne doktrine. Ali, i oni i sponzori njihove nezavisnosti rade na tome. Zovu ih na njihove vojne akademije, rade sa njima. Naša pozicija je vrlo delikatna po tom pitanju. Njihovi sponzori su svi oni sa kojima mi moramo da razgovaramo, da imamo otvoren dijalog i tako štitimo naše državne i nacionalne interese.

Pitanje Kosova je istorijski problem koji traje

Vučević dalje analizirajući kaže da je o tome govorio i Predsednik Republike da ne mogu da nas iznenade izjave američkih i nemačkih diplomata.

-Oni na tome rade od 1999. godine, a neke od evropskih država i duže kada bi išli dublje u istoriju. Uopšte ne treba da upadamo u te jeftine formulacije. To je jedan istorijski problem koji traje. Kosovsko– metohijsko pitanje je najteže pitanje na ovim prostorima. Niko nije uspeo da ga reši, a sada svi to očekuju od Aleksandra Vučića i navijamo da se saplete. Jedni viču priznaj, drugi nemoj i idi u rat, a i jedna i druga strane mole boga da on to reši, da oni nemaju nikakvu odgovornost a da još mogu i da ga optužuju. To je nažalost jedan veliki usud srpske politike koji je zadesio predsednika Aleksandra Vučića. I niko ga do sada nije rešio, a s druge strane svi navijamo da taj koji se usudi da priča se saplete, padne i onda da ga svi dotučemo.

Predsednik Vučić pokušava da na jednoj skiji provoza slalom u prolaznom vremenu

Predsednik Vučić pokušava, kako to Vučević slikovito objašnjava, skijanje na jednoj skiji i da treba da izvoza slalom u prolaznom vremenu.

-To je ta tanana nit. Da nas ne ponize, da nas ne unište, da nas ne izbrišu, da sačuvamo državno dostojanstvo i istovremeno da čuvamo mir. Naš nacionalni interes je da imamo mir. Da ne ginemo, nego da nam se rađaju deca. I godišnjica početka NATO bomardovanja je težak dan, te rane su i dalje otvorene bolne i dalje krvave za mnoge koji su to preživeli, kosu izgubili svoje voljenje. Ali moramo da negujemo tu kulturu sećanja, nezaboravljanja i da se trudimo da da nam se to više ne desi. Ali ne da smo zbog toga slabi i nedostojni naših predaka. Ali čuvate mir, jer Srbija kao nije za stolom ona je na stolu. Teška je situacija, mi čemo se boriti, predsednik zna šta radi.

Pokušavaju da ga sapletu na svakom koraku

A mnogi pojašnjavaju da kada Predsednik Republike ide na pregovore, ispraćamo ga tako da navijamo da izgubi, umesto da se bodri da smo svi u tome zajedno.

-A oni dok su vodili taj tim, sve su izgubili. Evo slikovito da kažem, da li neko može da zamisli da je na takvim razgovorima recimo Miloš Jovanović ili Ponoš, ili Lutovac ili Zelenović, ekipa iz Ne davimo Beograd ili Milica. Da oni ovo izdrže da sačuvaju Srbiju, da preteknemo da smo i dalje u igri, a da su svi protiv nas. Zamislite, a šta oni rade, sve rade da se saplete samo da bi tako došli na vlast. Predsednik nije u Ohridu poklekao, zato što ima većinsku podršku građana.

Poziv da se momci i devojke prijave na konkurs

Ministar je govorio o konkursu za prijem u tri najelitnije jedinice vojske Srbije.

– Otvorili smo za 534 mesta, ali smo spremni da angažujemo i nađemo im mesto. Ne izgubimo te momke i devojke koje žele da budu u vojsci. To je najelitniji deo naše države, to je poziv koji je privilegija. Da nosite grb i zastavu i da vam cela država odaje priznanje za to.