CENA RATA: Kolika je cena rata u Ukrajini nakon 18 meseci?

U Ukrajini je došlo do drastičnog porasta broja poginulih vojnika, izjavio je američki zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman, a sve to je direktna posledica ukrajinske kontraofanzive koja j otpočela pre skoro tri meseca, a koja još nije dala očekivane rezultate. Kako navodi „Njujork tajms“, broj ubijenih ili ranjenih ukrajinskih i ruskih vojnika od početka rata približava se broju od čak pola miliona. Ovaj list prenosi navode anonimnih američkih zvaničnika da je teško proceniti tačan broj žrtava jer obe strane ne saopštavaju zvanične podatke, a veruje se da Moskva redovno umanjuje broj ubijenih i ranjenih, dok je Kijev zabranio da se službene brojke objavljuju. Prema najnovijim procenama veruje se da ruski gubici dostižu brojku od 300.000 uključujući 120.000 poginulih i do 180.000 ranjenih. Na ukrajinskoj strani poginulo je oko 70.000 ukrajinskih vojnika dok je njih oko 120.000 ranjeno s tim što se broj ukrajinskih žrtava povećao od početka kontraofanzive. Ni ukrajinski ni ruski zvaničnici nisu komentarisali ove zabrinjavajuće brojke.

Zašto su navedene brojke i za jednu i za drugu stranu tajna?

Ko je podneo najveći teret rata?

Koliko je pottebno da se Ukrajina oporavi?

Koliko su jake posledice sankcija i rata po rusku ekonomiju?

