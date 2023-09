NTERVJU Gradonačelnik Milan Đurić BESPLATNI udžbenici za preko 4.000 đaka, subvencije za prevoz i vrtiće

U novosadske osnovne škole kreće danas 4.170 đaka prvaka. U školske klupe na teritoriji grada Novog Sada sešće 30.432 osnovaca i 15.274 srednjoškolaca. Sve škole su spremne i školska godina može da počne , rekao je u razgovoru za „Dnevnik” gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić. Dodaje da je Grad obezbedio besplatne udžbenike za prvake i to je mera podrške porodica koja traje od školske 2019/2020. godine.

- Ta mera je usvojena i do danas održiva isključivo zahvaljujući mudroj i odgovornoj politici koja je garant stabilnog budžeta, i uopšte, finansijske stabilnosti Grada Novog Sada. To je poklon našim đacima prvacima za početak jednog važnog životnog poglavlja. Izuzetno sam ponosan što, nakon mog kolege i prethodnika Miloša Vučevića, koji je lično inicirao ovu meru, ja ovog 1. septembra prvi put imam priliku da prvacima uručim na poklon uybenike od njihovog grada, i da sa njima podelim radost koju nosi zvuk prvog školskog zvona - ističe Đurić i dodaje: - Mi se odgovorno odnosimo prema budžetu, upravo da bi mogli da obezbedimo maksimalnu pomoć i podršku za naše sugrađane, posebno one najmlađe. I ove školske godine Grad Novi Sad je obezbedio besplatne udžbenike, a sve đake prvake, i to za njih 4.078. Iz budžeta je za to izdvojeno preko 41 milion dinara. Ponosni što smo uspeli i ove godine da kupimo komplete udžbenika za naše prvake”.

Nastavlja se i praksa nagrađivanja najboljih učenika. Da li će tako biti i ove školske godine?

- Da, i u toku naredne školske godine nastavlja se praksa nagrađivanja najboljih učenika u skladu sa Odlukom o Vidovdanskoj nagradi učenicima osnovnih i srednjih škola, za izvanredne rezultate koje ostvaruju na takmičenjima.

Slede veliki radovi u dve škole U planu su obimni građevinski radovi u pojedinim školama, pre svega u Gimnaziji „Laza Kostić“ i OŠ „Miloš Crnjanski”. Dokle se stiglo s tim projektima? Kada možemo očekivati početak radova?

- U toku su poslednje pripreme pred početak samih radova. Očekuje se da će, nakon revidiranja projektno – tehničke dokumentacije, Osnovna škola „Miloš Crnjanski“ dobiti građevinsku dozvolu i sprovesti postupak javne nabavke za izvođenje radova. Što se tiče Gimnazije ,,Laza Kostić”, početak radova je 4. septembar 2023. godine, kada će se izvođač radova biti uveden u posao.

Subvencioniše se prevoz učenika. Koliko novca je za tu namenu opredeljeno iz budžeta? Da li se može dati okvirna procena koliko jedno domaćinstvo zahvaljujući toj odluci može godišnje da uštedi?

- Znam da je za kućni buyet svaka ušteda dobrodošla. Prevoz učenika subvencionisaćemo i ove školske godine, i za tu namenu je iz buyeta opredeljeno oko 11 miliona dinara.

Na koji još neki način Grad pomaže porodice uoči početka školske godine?

- Imamo čitav niz mera. Gradska uprava za obrazovanje pomaže porodice uoči početka školske godine obezbeđivanjem besplatnih udžbenika za učenike prvog razreda, koji to pravo nisu ostvarili putem Ministarstva prosvete, zatim obezbeđivanjem prevoza učenika koji pohađaju osnovne škole na teritoriji Grada Novog Sada, a žive na udaljenosti većoj od četiri kilometra od svoje škole, isto važi i za učenike sedmog i osmog razreda pri Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Sadu. Pomažemo prevoz, smeštaj i ishranu dece i učenika sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom, bez obzira na udaljenost mesta stanovanja od predškolske ustanove, odnosno, od škole na teritoriji Grada, kao i prevoz dece i njihovih pratilaca radi pohađanjapripremnog predškolskog programa, čije je prebivalište na udaljenosti većoj od dva kilometra.

Poruka đacima

Kao gradonačelnik Novog Sada i naš sugrađanin, kakvu poruku imate za đake i roditelje uoči početka nove školske godine?

- U ime Grada Novog Sada, i u svoje lično ime, svim učenicima, roditeljima, učiteljima, nastavnicima, nenastavnom osoblju želim uspešan početak nove školske godine. Đacima prvacima posebno želim da im početak školovanja bude radostan i uspešan, i da ih uspeh prati tokom celog školovanja, da budu dobra deca i dobri đaci, da poštuju svoje učitelje, da upijaju znanje i izrastu u dobre i plemenite ljude.

Ovih dana imali ste sastanak s PU Novi Sad i drugim državnim organima po pitanju bezbednosti. Šta je pokazala analiza stanja i da li će i koje aktivnosti biti sprovedene u cilju podizanja bezbednosti škola?

- Grad Novi Sad na tome preventivno radi već nekoliko godina, zajedno sa predstavnicima škola, državnih organa i civilnog sektora, imamo Koordinaciono telo za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama koje funkcioniše i pre nezapamćene tragedije u „Ribnikaru”. Iza nas je težak period, i kao društvo i za ceo sistem školstva, i zato smo bili maksimalno fokusirani na početak nove školske godine. Od 31. avgusta, đake i škole će obezbeđivati pripadnici policije, kako u civilu tako i u uniformama, a u planu su i druge aktivnosti koje imaju za cilj povećanje bezbednosti u školama. Na sastanku koji smo održali početkom nedelje, analizirali smo dosadašnje aktivnosti, kao i to šta još dodatno možemo da uradimo po pitanju povećanja bezbednosti u školama. Imamo sjajne stručnjake prosvetne radnike, pedagoge, psihologe, operativce iz policije, stručnjake za bezbednost .. koji su u sve ove procese maksimalno uključeni.

Nakon dva snažna nevremena pojedine novosadske škole su pretrpele oštećenja, a najgore je prošla OŠ u Futogu, OŠ „Jožef Atila“ i „Petefi Šandor“. Kako napreduje saniranje školskih objekata i da li će uticati na realizovanje nastave?

- Važno je da smo za manje od mesec dana uspeli da saniramo sve škole. U nekima će se preostali radovi odvijati mimo nastave, ali je najvažnije to što su sve novosadske škole osposobljene i spremne za normalno odvijanje vaspitno-obrazovnog procesa. Nijedna škola više nije bez krova.

Kada je reč o vrtićima koliko dece će besplatno pohađati vrtiće PU „Radosno detinjstvo“?

- Grad subvencioniše boravak u privatnim vrtićima. Rebalansom je taj iznos povećan. Za 17.400 dece boravak u vrtićima Predškolske ustanove „Radosno detinjtvo“ Novi Sad je potpuno besplatan. Za 3.800 dece koja idu u privatne vrtiće sada smo povećali iznos subvencija sa 8.000 dinara na 10.000 dinara za decu do 3 godine, odnosno, sa 10.000 dinara na 13.000 dinara za decu starosti od tri do sedam godina. Novi Sad je prva lokalna samouprava koja je uvela subvencije za privatne vrtiće. Novi Sad raste i razvija se, i naš posao je da u svim aspektima života to pratimo. Hoću da učinimo sve da ne izgubimo ni jedno odeljenje u vrtićima i školama, već da otvaramo nova, i da gradimo nove vrtiće i škole, da naša deca imaju najbolje uslove za školovanje i kasnije za život i rad.

Grad Novi Sad