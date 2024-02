Mirović na obeležavanju 105. godišnjice Privredne komore Vojvodine

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović prisustvovao je danas svečanosti povodom 105. godišnjice Privredne komore Vojvodine.

„Danas najboljima u privredi dodeljujemo priznanja za veliki trud, rad, angažovanje, inovacije, za zaradu i dobit koju su ostvarili za svoje kompanije i zaposlene, ali i za čitavo društvo. Od privrede zavisi razvoj svih društvenih oblasti“, rekao je Mirović i podsetio na to da je 2016. godine, u Vojvodini bilo 165.000 nezaposlenih, a danas oko 80.000.

Mirović je naglasio da je budžet AP Vojvodine u 2024. godini oko milijardu evra.

„Već smo u ovoj, ali i prošloj godini, imali smo 400 miliona evra kapitalnih rashoda, što znači 80 investicija koje su vredne oko četiri miliona evra pojedinačno, sa razvojem privrednih i industrijskih zona. To daje sliku Vojvodine koja je bila i biće deo velikog zajedničkog tima i poduhvata da Srbija izađe iz krize u kojoj je bila do pre sedam-osam godina, i da do kraja 2027. utrostruči bruto društveni proizvod“, istakao je Mirović.

Mirović je ovom prilikom izrazio veliko poštovanje za sve ljude koji su učestvovali u privrednom i ekonomskom razvoju AP Vojvodine.

„Domaći privrednik i domaća preduzeća, kao i u svim drugim zemljama sveta, moraju biti u prvom planu, i tome bi trebalo da budu posvećeni napori svih nivoa vlasti, svih organizacija i ustanova, i nacionalne i pokrajinske vlade, i privrednih komora“, rekao je Mirović.

On je dodao da Privredna komora Vojvodine poslednjih godina više nego ikada nosi jedan snažan razvojni elemenat pomoći privrednicima kroz komunikaciju, zajedničke odlaske na sajmove, povezivanje, organizaciju važnih razgovora, razmenu informacija, predstavljanje vrednosti koje Vojvodine ima radi privlačenja investicija, kao i njenih potencijala na drugim tržištima.

Predsednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević izjavio je da se zajedno sa Pokrajinskom vladom radi na promociji privrednih potencijala i umrežavanju privrednika iz Vojvodine sa partnerima iz zemlje i sveta.

„Istorija Privredne komore je dokaz da smo kroz vekove umeli da se udružimo, jer pojedinac, ma koliko bio uspešan, nema snagu ujedinjene privrede. Osluškujemo potrebe privrede i zajedno sa Privrednom komorom Srbije delujemo kako bismo posebno bili usmereni ka članstvu iz AP Vojvodine“, rekao je Vučurević.

Najuspešnijim privrednicima na današnjoj svečanosti su dodeljene godišnje nagrade Privredne komore Vojvodine „Kosta Mirosavljević“ za značajna privredna ostvarenja u oblastima poljoprivrede, industrije i usluga, kao i novinarska nagrada „Zlatno pero privrede“.

Nagrade su uručene privredniku godine Goranu Pekezu, direktoru korporativnih poslova i komunikacija kompanije JTI za Zapadni Balkan, privrednici Nataši Silađi, vlasnici Vinarije „Alhemija“, kao i predstavnicima kompanija „Dem“ iz Kulpina, „Frueko“ i „Vega IT“ iz Novog Sada. Nagradu „Zlatno pero privrede“ dobio je novinar Radio-televizije Srbije Milan Srdić.

U ime dobitnika obratio se suosnivač kompanije „Vega IT“ Vladan Ostojić, koji je zahvalio Pokrajinskoj vladi i Privrednoj komori Vojvodine, istakavši da su nagrade veliki podstrek, ali i obaveza i odgovornost.

Svečanosti su prisustvovali potpredsednik Pokrajinske vlade Branko Ćurčić, pokrajinska sekretarka za finansije Smiljka Jovanović, predstavnici Privredne komore Srbije, Privredne komore Republike Srpske i drugi.