Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić: „Srbija će pobediti“

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić prisustvovao je sinoć obeležavanju Dana Zavičajnog udruženja „Hercegovina“ koje je, tim povodom, u Fiskulturnoj sali subotičke Tehničke škole „Ivan Sarić“ priredilo 11. „Hercegovačko veče“, i „Banijskom prelu“, u restoranu „Spartak“, koje je po četrnaesti put organizovalo Zvičajno udruženje „Banija“. Čestitajući Zavičajnom udruženju „Hercegovina“ Dan Udruženja – 15. februar, gradonačelnik Bakić je na manifestaciji „Hercegovačko prelo“ koje je okupilo oko 850 Hercegovaca, potomaka i prijatelja Hercegovine podsetio da su o krševitoj Hercegovini i karakternim crtama Hercegovaca pisala značajna imena iz srpske nauke i kulture, ali da mnogi smatraju, pa i on lično, da je najlepši zapis o karakteru Hercegovaca ispisao vladika Nikolaj Velimirović.

„’U Hercegovini, pak’, zapisao je vladika Nikolaj Velimirović, ’zemlji hercega Rastka Nemanjića, veliki karakteri su kroz vekove bili pravilo, a ne izuzetak. Ni siromašnije zemlje, ni većeg bogatstva u karakterima! Ni manje zemlje, ni većeg broja ljudi!’. Ovaj zapis velikog vladike Nikolaja koji sam citirao treba da bude lična karta svakog Hercegovca“, rekao je Bakić.

Uz isticanje da svečanosti kao što je „Hercegovačko veče“ u njemu bude posebna osećanja i emocije, naveo je da je to verovatno usko povezano sa njegovim odrastanjem i da će o tome sada govoriti prvi put.

„Ja nisam rođen u Hercegovini, ali rastao sam uz svakodnevne priče o Hercegovini i Hercegovcima. Sa nepune četiri godine ostao sam bez majke i mene je podigla ponosna Hercegovka Cvijeta Radulović, rođena Bošnjak, iz Bileće, koja je bila ponosna i na svoj rod, i na svoj kraj. I večeras je ponosna, jer ona me gleda odozgo. I ove suze u mojim očima – to nisu suze čoveka koji se boji. To su suze čoveka koji vas Hercegovce mnogo poštuje i voli“, podvukao je gradonačelnik Bakić.

1 / 20 Foto: Grad Subotica

Obraćajući se prisutnima na tradicionalnom „Banijskom prelu“, na kome se okupilo oko 350 Banijaca, gradonačelnik Bakić je kazao kako mu je srce puno kada se Srbi vesele i kada se okupe u tako velikom broju.

„Kada se Srbi vesele, to znači da se vesele svi. Za razliku od nekih koji, kada se vesele, mi Srbi plačemo. Nadamo se da će toga da bude sve manje. Ne postoji reč sa kojom bih mogao da opišem koliko mi je drago što sam večeras ovde sa vama. Svi koji me dobro poznaju, znaju koliko volim ćirilicu, koliko volim srpski jezik i koliko volim moj srpski narod. A, oni koji vole, oni znaju da poštuju i cene i druge. Zato oni drugi nikada neće razumeti nas Srbe“, rekao je Bakić.

On je sve goste prela, ali i celokupan srpski narod, zamolio i pozvao na slogu i jedinstvo.

„Aveti prošlosti ponovo žele da moj srpski narod strada i da završe ono što su započeli, ali znam da im to neće uspeti. A, mi samo jedinstveni možemo da sačuvamo srpsku duhovnost, našu kulturu, naše običaje, naš jezik, našu veru pravoslavnu. Banijci i Kordunaši su pitomi, dobri ljudi, dobre komšije, dobri rođaci, dobri prijatelji, ali kad zatreba to su veliki junaci, velikog srca. Nebrojeno puta su to dokazali i mnogo vole svoju Srbiju“, kazao je Bakić.

Na obe manifestacije, gradonačelnik Bakić je istakao da lokalna samouprava pruža, i da će i ubuduće pružati, podršku svim udruženjima u ovom gradu koja svojim brojnim aktivnostima nastoje da očuvaju tradiciju, običaje i kulturu svog zavičaja, jačaju veze sa rodnim krajem i daju doprinos napretku i afirmaciji Subotice.

Rukovodstvu i članovima oba udruženja – i Zavičajnog udruženja „Hercegovina“, i Zavičajnog udruženja „Banija“ – izrazio je zahvalnost na podršci i pomoći koju su i njemu, i njegovim saradnicima pružili tokom protekle tri i po godine i na taj način pomogli da se postignu izuzetni rezultati, istorijski za ovaj grad.

Obraćanja na manifestacijama „Hercegovačko veče“ i „Banijsko prelo“, prekidana često gromkim aplauzima, gradonačelnik Bakić je završio molbom da u mislima i srcima svih prisutnih na ovim svečanostima budu i naša braća i sestre iz naše južne pokrajine, sa našeg Kosova i Metohije.

„Nemojmo da zaboravimo našu braću i sestre sa našeg Kosova i Metohije. I neka poruka od svih nas šiptrskim teroristima i zlikovcima i njihovim mentorima bude samo jedna i jasna: Srbija će pobediti!“, naglasio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Manifestacije su obogatili autentična jela, pesma i igra, tombola, nastup pevačkih grupa, guslara i kulturno-umetničkih društava, a priređen je i prigodan zabavni program u kome su učestvovali pevač Milenko Miljanić i Leksington bend („Hercegovačko veče“), i krajiška grupa Momo i Dodir i Džimi Stanić („Banijsko prelo“).