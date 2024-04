"NAJPLEMENITIJI PODVIG GODINE" Stariji vodnik Morović dobitnica Zlatne plakete (FOTO)

Svečanost uručenja plaketa za „Najplemenitiji podvig godine“, koje „Večernje novosti“ već 61. godinu zaredom dodeljuju najplemenitijim pojedincima i organizacijama koji su svojom hrabrošću, dobrotom, odvažnošću i nesebičnošću zadužili čitavo društvo, održana je danas u Skupštini grada Beograda. Svečanosti je prisustvovao ministar odbrane Miloš Vučević.

Žiri, kojim je predsedavao akademik Matija Bećković, ove godine dodelio je Zlatnu plaketu za najplemenitiji pojedinačni podvig pripadnici Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre“ starijem vodniku prve klase Tamari Morović, koja je donirala deo jetre kolegi Dušanu Kuskovskom, obolelom od autoimune bolesti primarnog sklerozirajućeg holongitisa. U obrazloženju žirija se navodi da „iako samohrana majka, ova odvažna žena sa hrabrim srcem vojnika nije oklevala ni tren u želji da spase život kolegi“. Plaketu je starijem vodniku Morović uručio glavni i odgovorni urednik „Večernjih novosti“ Milorad Vučelić.

Ministar Vučević, čestitao je starijem vodniku Morović i istakao da je zadivljen svim ovim ljudima za koje većina nas nije znala, a čije su priče nestvarne, gotovo filmske i biblijske.

- Veliko hvala u ime svih građana Srbije i celog našeg roda, gde god da živimo. Stvarno su zadivljujuće priče i ne bi bilo fer da bilo koga rangiramo i jedino što ne zavidim jeste žiriju, koji je morao da neku vrstu hijerarhije postavi u pogledu nagrađenih – istakao je ministar Vučević.

On je posebno ukazao na značaj ove akcije koju „Večernje novosti“ neguju 61 godinu.

- Čestitam što čuvate ono što nas je uvek krasilo - plemenitost, solidarnost, sabornost i da nismo neke jedinke same za sebe. Zadivljen sam junaštvom i plemenitošću svih ovih ljudi, od najmlađeg do najstarijeg. To su divni ljudi i dokaz su da ima mnogo dobrih ljudi, a da mi, nažalost, često pričamo mnogo više o onima koji to ne zaslužuju - naglasio je ministar Vučević.

Prema njegovim rečima, o ovim plemenitim ljudima treba više da se priča i piše dodajući da su upravo oni motiv, snaga i primer čojstva i junaštva.

- Hvala im na tome i nek se pamte njihova dela i junaštva – poručio je ministar Vučević.

Kako je istakla stariji vodnik prve klase Morović, nagrada joj znači zbog njene porodice, svih prijatelja koji su je podržavali, ali i zbog porodice preminulog kolege te dodaje da bi volela da ovo priznanje podstakne druge da doniraju organe i budu humaniji. Prema njenim rečima, nije teško biti plemenit i human, jer tada čovek stiče nove prijatelje i novu porodicu.

- Potpišite i donirajte, vaš organ će da diše i živi kroz nekog drugog. Nisam razmišljala ni jednog trenutka, jer sam želela da ga spasim da se vrati svojoj porodici. Sudbina je htela drugačije, ali ja sada imam njegovu ćerku, ženu, majku i one su moja porodica – naglasila je stariji vodnik Morović.

Obraćajući se prisutnima, Vučelić je istakao da je retka i jedinstvena prilika da se danas stranice, u moru tužnih i zabrinjavajućih vesti, ispisuju pričom o herojima života.

1 / 7 Foto: Ministrastvo Odbrane Srbije

- Ovaj dan je krupnim slovima upisan u srpskom kalendaru, jer danas smo centar sveta, danas smo i moć i nadmoć. Neiscrpno i neumorno tragajući za dobrom pričom i ove godine „Večernje novosti“ su beležile plemenite podvige skromnih, a velikih ljudi, heroja iz našeg komšiluka. Ponosni smo što je naša ideja o uzdizanju plemenitosti opstala u ovim čudnim i savremenim vrednostima — istakao je Vučelić.

Akademik Bećković podsetio je da je prošla 61 godina od kada „Večernje novosti“ u vaskršnje dane izvode pred oči javnosti neznane junake, koji su nas nagradili svojim plemenitim podvizima te dodao da je svaka plaketa za plemenitost zlatna.

- Oni koji su pre 61 godinu pokrenuli ovu akciju nisu ni slutili da će čovečnost biti sve ređa, a vremena sve nečovečnija i varvarskija. U postmoderno vreme postavlja se pitanje čemu čovek, iz upotrebe nestaju reči hvala, izvini i oprosti. Svaki plemeniti čovek spasava svet i postaje heroj našega doba – naglasio je akademik Bećković.

Zlatnu plaketu za najplemenitiji kolektivni podvig dobili su vatrogasci-spasioci Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, koji su učestvovali u traganju za preživelima, ali i telima nastradalih, posle razornog zemljotresa koji je u februaru prošle godine pogodio istok Turske.

Zlatna plaketa za najplemenitiji dečji podvig pripala je braći Stefanu i Milošu Stojanoviću iz Gotovuše kod Štrpca, koji su, vraćajući se iz badnjaka, ranjeni kada je na njih pucao pripadnik tzv. Kosovske bezbednosne službe. Učenici izdvojenog odeljenja Osnovne škole „Mile Dubljević“ iz Lajkovca u Bogovađi, koji su sa nastavnikom matematike Ivanom Živanovićem sagradili kuću za petoro mališana Mitrovića u romskom naselju Palež, u obližnjem selu Pepeljevcu, dobitnici su Zlatne plakete za najplemenitiji kolektivni dečji podvig.

Zlatna plaketa za najplemenitiji podvig koja se dodeljuje posthumno pripala je dečaku Milanu Stevanoviću iz Velike Moštanice. On je stradao 6. juna 2023. pokušavajući da spase svog druga Stefana Čolovića koji se davio na Adi Ciganliji, ali nerazdvojni prijatelji, na žalost, zajedno su otišli u smrt.

Srebrnom plaketom nagrađeni su i bratstvo manastira Osovica u Republici Srpskoj, koje je obnovilo zapustelu svetinju iz 13. veka, zatim Perica Batrićević i njegovi sinovi Petar i Aleksandar iz Ulcinja, koji decenijama nesebično spasavaju davljenike na ušću Bojane u Jadransko more, Mumin Jakupi iz Paraćina, koji je više od 1.000 evra namenjenih njemu dao za operaciju dečaka Aleksandra Petrovića. Istim priznanjem nagrađeni su Zdravka Rutić i Ljubinko Mlađenović koji su na glavnoj autobuskoj stanici u Beogradu spasli bebu koju je majka usled iznenadnog porođaja rodila u javnom toaletu stanice.

Srebrna plaketa dodeljena je i Dragici Gašić, koja se pre dve i po godine vratila i jedini je Srbin povratnik u Đakovici, Vranjancu Marku Nikoliću, koji je trčao 1.420 kilometara kroz pustinju Maroka da pomogne lečenje teško bolesnog petogodišnjeg Maksima Milenkovića i Srpski kulturno-informativni centar SPONA iz Skoplja, koji već 18 godina učvršćuje veze naših sunarodnika u Severnoj Makedoniji sa maticom.

Istim odličjem nagrađeni su i Jovan Mitrović iz Malog Orašja koji je trčao od svog sela do manastira Tumane, kako bi prikupio donacije za oporavak teško ranjenih u svom selu i Duboni 4. maja prošle godine, kao i konobari iz Niša Marjan Vasić i Vladimir Stojković, koji od bakšiša odvajaju za bolesnu decu i Željko Stanisavljev, koji višak hrane iz svoje pekare na kraju dana podeli siromašnima u Kikindi.

Današnjoj svečanosti prisustvovali su ministri u Vladi Srbije, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, predstavnici Grada Beograda, porodice i prijatelji nagrađenih i brojni gosti.