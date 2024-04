DAVID PROTIV GOLIJATA Kako će se Srbija suprotstaviti medjunarodnim silama koje lobiraju za Kosovo u SE i rezoluciju o Srebrenici?

Dok u svetu traju sukobi sve većih razmera, borba naše zemlje je poput biblijske scene Davida protiv Golijata. Ponosna, mala zemlja diplomatskim pute boriće se za pravdu.

Parlamentarna skupština Saveta Evrope danas glasa o zahtevu Kosova za prijem u tu međunarodnu organizaciju, a kroz dve nedelje na dnevnom redu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN) naći će se i Rezolucija o genocidu u Srebrenici.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u ponedeljak da se najdominatnije svetske sile zalažu za rezoluciju o genocidu u Srebrenici na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ali da će se Srbija tome suprotstaviti snažnije nego što misle. SAD, Italija, Francuska i Nemačka su među kosponzorima rezolucije o Srebrenici, iste države koje su predlog za raspravu na Sednici SB o agresiji na Saveznu republiku Jugoslaviju, okarakterisale kao “vraćanje 25 godina u prošlost", a onda su nas dan ili dva kasnije vratili 29 godina u prošlost.

Ukoliko danas u 20h Parlamentarna skupština Saveta Evrope podrži predlog za prijem Kosova, bilo bi to prvi put da se odluka o prijemu nove članice ne donosi jednoglasno, kako je to do sada uvek bio slučaj u istoriji Saveta Evrope, najstarije panevropske organizacije, osnovane posle Drugog svetskog rata da nadzire poštovanje ljudskih prava i pravne države.

Kako će se Srbija suprotstaviti medjunarodnim silama koje lobiraju za prijem Kosova u SE i rezoluciju o Srebrenici?

Po kojim, u poslednji čas izmenjenim, proceduralnim pravilima glasa skupština Saveta Evrope?

Šta se navodi u predlogu Rezolucije o Srebrenici?

Gosti “Usijanja”:

Predrag Marković - istoričar

Demo Beriša - predsednik Matice Albanaca Srbije

Vladimir Marinković - predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva

Promo