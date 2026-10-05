BESPLATNO U BEOGRADU! Pozorišne predstave tokom "Dečje nedelje" u KC Čukarica
Kulturni centar Čukarica je povodom „Dečje nedelje”, koja počinje danas - 5. oktobra, pripremio zanimljiv pozorišni program za najmlađe, uz poruku manifestacije „Da bi deca srećna bila: ljubav i poštovanje, a ne sila”.
Kultura i umetnost imaju važno mesto u odrastanju – kroz pozorište deca upoznaju različite svetove, razvijaju maštu, uče da prepoznaju i razumeju osećanja i otkrivaju snagu lepe reči i dobre poruke.
Program:
Ponedeljak, 5. oktobar, u 11 časova – „Ježeva kućica”
Predstava Pozorišne trupe „Vindouz 24” PU Čukarica
Sreda, 7. oktobar, u 11 i 12 časova – „Čudne ljubavi”
Predstava učenika OŠ „Banović Strahinja”
Predstava se igra u humanitarne svrhe.
Petak, 9. oktobar, u 12 časova – „Mica Svađalica”
Predstava pozorišne trupe „Guliver”
Ulaz na sve programe u okviru manifestacije je slobodan.
Kurir.rs/Beograd.rs