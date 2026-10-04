Slušaj vest

Danas je došlo do požara na Vidikovcu, u Beogradu, oko 16 časova. 

Kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "192_rs", gusti dim se širi nad naseljem, ali trenutno nije poznato šta gori. 

Trenutno nije poznato ni stanje učesnika

Na terenu su, prema prvim informacijama, nadležne službe, a više detalja o požaru očekuje se nakon intervencije.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaOTAC I SIN IZ SURČINA ZAJEDNO STRADALI U POŽARU: "Videla sam dim iz njihove kuće, a onda je doktorka rekla da im nema spasa!"
POZARSANIRAN.jpg
HronikaTRAGEDIJA U VRBASU Vatra u potpunosti progutala garažu, vatrogasci zatekli buktinju - pronađeno ugljenisano telo nakon gašenja požara! (VIDEO)
Screenshot 2026-10-03 223958.png
HrvatskaVELIKI ŠUMSKI POŽAR KOD METKOVIĆA: Vatra se približila kućama, vatrogasci brane naselja od vatrene stihije
požar kod Metkovića
HronikaTRAGEDIJA KOD SURČINA: Požar izbio u porodičnoj kući, ima nastradalih
shutterstock_2489533569.jpg