Gusti crni dim nadvio se nad Vidikovcem u Beogradu nakon što je oko 16 časova izbio požar. Nadležne službe su na terenu
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GUSTI DIM SE ŠIRI NAD BEOGRADOM! Stravičan požar izbio na Vidikovcu: Vatrogasci hitno upućeni na teren! (FOTO)
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Danas je došlo do požara na Vidikovcu, u Beogradu, oko 16 časova.
Kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "192_rs", gusti dim se širi nad naseljem, ali trenutno nije poznato šta gori.
Trenutno nije poznato ni stanje učesnika.
Na terenu su, prema prvim informacijama, nadležne službe, a više detalja o požaru očekuje se nakon intervencije.
Kurir.rs
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