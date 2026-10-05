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Prvog radnog dana u sedmici beleže se gužve na uobičajenim tačkama ali ne i zastoji.

GSP ide po uobičajenom režimu za radni dan.

Najveće gužve jutros su zabeležene u smeru ka Novom Beogradu, kod TC Ušće, duge kolone mogle su se videti i na Trgu Nikole Pašića u smeru ka Terazijskom tunelu.

1/6 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

AMSS: Ujutro se očekuje pojačan saobraćaj, dobri uslovi za vožnju

U jutarnjim satima očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima i na prilaznim saobraćajnicama, a uslovi za vožnju tokom dana biće uglavnom dobri, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).Usporenja se očekuju samo u zonama radova na putevima.

Vozači se pozivaju da posebnu pažnju obrate u zonama škola, zbog prisustva većeg broja pešaka i dece.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni se na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Šid zadržavaju pet sati, na Batrovcima četiri sata, a na prelazu Bezdan dva sata.