NAJDUŽE KOLONE U SMERU KA NOVOM BEOGRADU: Gužve ima ali ne i zastoja (FOTO)
Prvog radnog dana u sedmici beleže se gužve na uobičajenim tačkama ali ne i zastoji.
GSP ide po uobičajenom režimu za radni dan.
Najveće gužve jutros su zabeležene u smeru ka Novom Beogradu, kod TC Ušće, duge kolone mogle su se videti i na Trgu Nikole Pašića u smeru ka Terazijskom tunelu.
AMSS: Ujutro se očekuje pojačan saobraćaj, dobri uslovi za vožnju
U jutarnjim satima očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima i na prilaznim saobraćajnicama, a uslovi za vožnju tokom dana biće uglavnom dobri, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).Usporenja se očekuju samo u zonama radova na putevima.
Vozači se pozivaju da posebnu pažnju obrate u zonama škola, zbog prisustva većeg broja pešaka i dece.
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza.
Kamioni se na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Šid zadržavaju pet sati, na Batrovcima četiri sata, a na prelazu Bezdan dva sata.
Kurir.rs/Naxi kamere