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Prepune Terazije, na ulici "tamić", "tristać" i kamion na kom piše "Beko", tako je izgledao jedan zimski, sumoran i maglovit dan pred kraj 1980. godine.

Kako je izgledao život beogradske porodice u 9 kvadrata 1988. godine Foto: Instagram printscreen/Kaldrma

Ulice pune ljudi koji se očigledno vraćaju sa posla i užasna gužva u crvenom autobusu broj 30.  

Tako su tada izgledale beogradske ulice, a evo kako je izgledao život jedne beogradske porodice sa decom u sobičku od 9 kvadrata 1988. godine.

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Kurir.rs/Kaldrma

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