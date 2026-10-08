osamdesete u beogradu
NA ULICI TAMIĆ, TRISTAĆ I KAMION NA KOM PIŠE "BEKO" A u sobičku gužva: Ovako je izgledao život jedne porodice u 9 kvadrata u Beogradu 80-ih (VIDEO)
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Prepune Terazije, na ulici "tamić", "tristać" i kamion na kom piše "Beko", tako je izgledao jedan zimski, sumoran i maglovit dan pred kraj 1980. godine.
Kako je izgledao život beogradske porodice u 9 kvadrata 1988. godine Foto: Instagram printscreen/Kaldrma
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Ulice pune ljudi koji se očigledno vraćaju sa posla i užasna gužva u crvenom autobusu broj 30.
Tako su tada izgledale beogradske ulice, a evo kako je izgledao život jedne beogradske porodice sa decom u sobičku od 9 kvadrata 1988. godine.
Kurir.rs/Kaldrma
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