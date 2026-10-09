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Spisak isključenja struje u Beogradu.

Stari grad

09:30 - 17:00 ČUMIĆEVA: BB, DEČANSKA: 8-8,12,19-19, NUŠIĆEVA: 9-11,

Rakovica

08:30 - 14:00 BORIVOJA MILOJEVIĆA: 25-25A,31, Naselje KNEŽEVAC: SEDAMNAESTOG OKTOBRA: 76-78A, Naselje PETLOVO BRDO: Lj IVKOVIĆA ŠUCE: 6-8B,3-9A,

Novi Beograd

09:00 - 16:00 OMLADINSKIH BRIGADA: 16A-18B,

Zemun

09:00 - 11:00 Naselje BATAJNICA: CARICE JELENE : 2,18-26,13-27, JOVANA BRANKOVIĆA : 2-14,26,1-7A, KRALjA RADOSLAVA : 6, PUKOVNIKA MILENKA PAVLOVIĆA : 2-22,1-9A,13-15,

Obrenovac

09:00 - 10:00 Naselje OBRENOVAC: BRANISLAVA NUŠIĆA: BB,2-18,24-24,1-13A,19-19A,35A-35C,49-51,57A-57G,71, DR ARČIBALDA RAJSA: 5, KNEZA SIME MARKOVIĆA: 4,8-10,1A-11,15,35-35C, KRALjA MILANA: 2A,1B, Naselje RVATI: RVAĆANSKA: 12-14,15-15,21-25,

10:00 - 11:00 Naselje ZABREŽJE: SAVSKA: 10-52,56-64,70-76,80-84,7A-9,13-29,33-77, ZORANA BELIĆA: 2-8,12A-16,3-27,

11:00 - 12:00 Naselje ZABREŽJE: GROBLjANSKA: 2-8A,12,1-17D, OKLISAK: 3-5,9,13A-19, SAVSKA: 126-138,142-196,200-206,210,111-145,149-157,161-171,

Surčin

10:00 - 12:00 Naselje SURČIN: BAŠTOVANSKA: 2-20,24A,28-52A,56,70-70A,74A-86,90-128a,132-154,160-168C,172-192A,1-71,75-95,99-111,115-125,129-147,151-189, ĐAČKA: 2-22,1, GALOVAČKA : 12A, MITE UČE: 2,10-14,18-30A,1-17,21-41, RITSKA: 2,12A,18-22,21-29, SKOPLjANSKA: 2-22,1-3,7-17A, TRG ZORANA ĐINĐIĆA: 6-6V/1,5-13,19-23, VINOGRADSKA: 2g-4a,1-31,35-35b, VOJVOĐANSKA: 144-216,125-127,131-145,149-193,

Lazarevac

08:00 - 14:00 Lajkovac,Ljig: mesto Latković (zaseok Kula).
08:30 - 14:00 Lajkovac: Dimitrija Tucovića (prema Kolubari).

Kurir.rs

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