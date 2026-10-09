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Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Zemun do subote 10. oktobra 2026. godine.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22.00 do 6.00 sati osetiće sledeći potrošači:

9/10.10.2026. godine – u naseljima Batajnica i Busije.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Mole se potrošači da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku.

Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.

Kurir.rs

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