U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.
Beograd
OVA 2 DELA ZEMUNA DANAS SU NA REDU ZA ISPIRANJE MREŽE: Evo kada će biti umanjen pritisak
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Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Zemun do subote 10. oktobra 2026. godine.
Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22.00 do 6.00 sati osetiće sledeći potrošači:
9/10.10.2026. godine – u naseljima Batajnica i Busije.
U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Mole se potrošači da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku.
Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.
Kurir.rs
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