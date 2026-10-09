Takmičenje je pojedinačno i održava se u muškoj i ženskoj konkurenciji a vodi ga sudijska ekipa od tri člana.
Beograd
OTVORENO SOKOLSKO PRVENSTVO U PENJANJU UZ KONOPAC: Takmičenje se održava u subotu u Batajnici
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Otvoreno sokolsko prvenstvo u penjanju uz konopac, uz podršku Sekretarijata za omladinu i sport, održaće se u subotu 10. oktobra u sali Sokolskog doma „Batajnica”, s početkom u 11 časova.
Organizator takmičenja je Sokolski savez Beograda.
Takmičenje je pojedinačno i održava se u muškoj i ženskoj konkurenciji a vodi ga sudijska ekipa od tri člana.
Manifestacija se održava u nekoliko uzrasnih kategorija, od osnovaca, preko srednjoškolaca do seniora i sokolskih veterana.
Kurir.rs/Beta
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