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Predsednica gradske opštine Novi Beograd Ivana Nikolić uručila je zajedno sa predstavnicima kompanije „Arena Channels Group” poklone te kompanije Osnovnoj školi „Novi Beograd”.

Učenici škole dobili su trenažni bicikl, traku za trčanje i pakete sa sportskom opremom, saopštili su iz Opštine Novi Beograd.

Takođe, Nikolićeva je uručila i zahvalnicu timu izuzetnih stručnjaka sa direktorkom Milunikom Petrović na čelu, kao i svim zaposlenima koji uz veliku ljubav i posvećenost brinu o obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Ona je istakla da ovo nije prva saradnja sa „Arenom” kao društveno odgovornom kompanijom, kao ni sa OŠ „Novi Beograd”.

Foto: Beograd.rs Beoinfo

- Promociju sporta i zdravih stilova života radimo kroz različite programe, od projekta „Moje pravo da biram sport”, atletskih takmičenja, „Šahovske lige” i „Lige šampiona” osnovnih škola, do biciklijade i drugih manifestacija - izjavila je Ivana Nikolić.

Ona je najavila da će u saradnji sa „Arenom” sportske pakete dobiti svi novobeogradski prvaci.

Gradska opština prethodno je na inicijativu OŠ „Novi Beograd” finansirala postavljanje nove ograde, renoviranje letnje učionice, kao i izgradnju igrališta u dvorištu te škole, čime su stvoreni bezbedniji i bolji uslovi za nastavu i boravak dece na otvorenom. Igralište je opremljeno klupama, ljuljaškama i drugim sadržajima prilagođenim potrebama učenika, kao i specijalnom podlogom za sport i igru koja je urađena u skladu sa savremenim bezbednosnim standardima.

Ivana Nikolić je rekla da će Opština i ubuduće slediti inicijativu zaposlenih u toj i drugima školama, kako bi učenici imali bolje uslove za nastavu i vannastavne aktivnosti. Saradnja sa školama, vrtićima i društveno odgovornim kompanijama, kako je istakla, čini Novi Beograd lepšim mestom za život i jednom velikom porodicom, navodi se u saopštenju.