Beograd
Danas pojačane linije gradskog prevoza ka grobljima zbog Zadušnica
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Povodom Zadušnica, danas od 10 do 16 časova biće pojačani redovi vožnje na linijama javnog gradskog prevoza koje saobraćaju ka grobljima.
Sekretarijt za javni prevoz saopštio je da su pojačane linije:
3A, 25, 26, 35, 50, 63, 65, 75, 82, 101, 202, 310, 502, 533, 612 i 708.
Takođe, danas od 8 do 16 časova privremeno saobraća i vanredna linija 75L na relaciji GO Novi Beograd – Bežanijsko groblje sa dva angažovana vozila
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