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Za Zadušnice, u subotu 10.10.2026. godine, JKP „Pogrebne usluge“ Beograd, apeluju na građane da za odlazak na groblje, umesto svojih automobila, koriste gradski prevoz.



Dana 10.10.2026. godine na Zadušnice, na snazi će biti zabrana ulaska motornim vozilima na groblja u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd i to prema sledećem rasporedu:

Na Novom bežanijskom groblju zabrana ulaska motornim vozilima važi od 7:00 do 16:00 časova.

Na groblju Orlovača, Lešće i Zbeg zabrana ulaska motornim vozilima važi od 7:00 do 16:00 časova.

Na Novom i Centralnom groblju zabrana ulaska motornim vozilima važi tokom čitavog dana, kao i narednog dana 11.10.2026. godine.

Staro bežanijsko, Zemunsko, Banjičko i Topčidersko groblje su zatvorenog tipa, na koja ulazak motornim vozilima nije moguć.

Obezbeđen besplatan prevoz:

Za posetioce grobalja koji se teže kreću i starije sugrađane, na najvećim gradskim grobljima: Lešću, Orlovači, i Novoj Bežaniji, obezbeđena su tri komforna minibus vozila sa klimatizacijom, koji će ih besplatno prevoziti. Organizovani prevoz će za Zadušnice u subotu 10.oktobra 2026. godine saobraćati u određenim intervalima, u periodu od 7 do 15 časova, od glavne ulazne kapije groblja do najudaljenijih parcela.