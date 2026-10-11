Slušaj vest

„Karavan zimnice” održava se i danas do 16 časova na pijaci „Zemun”, saopšteno je iz JKP-a „Beogradske pijace”.

Pijaca „Zemun” i ovog vikenda je, kao i uvek, mesto za nabavku svežih i kvalitetnih namirnica, ali i prava riznica poznatih ukusa domaće zimnice. Poljoprivredni proizvođači iz raznih delova Srbije pripremili su od lokalno gajenog voća i povrća slane i slatke specijalitete.

Posetioce očekuje bogat izbor ajvara, raznih salata, kompota, džemova, meda, vina, rakije, kao i mnogo drugih proizvoda za jesenju trpezu, koji se mogu naći samo na beogradskim pijacama.

Ljubitelje zemunske pijace do 16 časova očekuje i „Bum market” sa bogatom ponudom ručno rađenih igračaka, ženskog i muškog nakita, torbi, predmeta oplemenjenih dekupaž tehnikom, heklanih stvari, slika i prirodne kozmetike.

Poseta pijaci „Zemun” ovog vikenda idealna je prilika da otkrijete jedinstvene ukuse, zimske slane i slatke specijalitete, ručno rađene proizvode i obradujete sebe i svoje najmilije, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradNOVE SPRAVE ZA VEŽBANJE U OŠ NOVI BEOGRAD: Đaci dobili trenažni bicikl, traku za trčanje i pakete sa sportskom opremom
Screenshot 2026-10-08 135012.png
BeogradNA ULICI TAMIĆ, TRISTAĆ I KAMION NA KOM PIŠE "BEKO" A u sobičku gužva: Ovako je izgledao život jedne porodice u 9 kvadrata u Beogradu 80-ih (VIDEO)
Beograd stari Beograd osamdesete
BeogradNA NOVOM GROBLJU OBELEŽENO 53 GODINE OD SMRTI MILUNKE SAVIĆ
IMG_5900.JPG
BeogradIZMENE U SAOBRAĆAJU ZBOG RADOVA U MILANA RAKIĆA: Evo kojom trasom idu autobusi 62 i 64 sve do 20. oktobra
GSP 1.jpg