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„Karavan zimnice” održava se i danas do 16 časova na pijaci „Zemun”, saopšteno je iz JKP-a „Beogradske pijace”.

Pijaca „Zemun” i ovog vikenda je, kao i uvek, mesto za nabavku svežih i kvalitetnih namirnica, ali i prava riznica poznatih ukusa domaće zimnice. Poljoprivredni proizvođači iz raznih delova Srbije pripremili su od lokalno gajenog voća i povrća slane i slatke specijalitete.

Posetioce očekuje bogat izbor ajvara, raznih salata, kompota, džemova, meda, vina, rakije, kao i mnogo drugih proizvoda za jesenju trpezu, koji se mogu naći samo na beogradskim pijacama.

Ljubitelje zemunske pijace do 16 časova očekuje i „Bum market” sa bogatom ponudom ručno rađenih igračaka, ženskog i muškog nakita, torbi, predmeta oplemenjenih dekupaž tehnikom, heklanih stvari, slika i prirodne kozmetike.

Poseta pijaci „Zemun” ovog vikenda idealna je prilika da otkrijete jedinstvene ukuse, zimske slane i slatke specijalitete, ručno rađene proizvode i obradujete sebe i svoje najmilije, navodi se u saopštenju.