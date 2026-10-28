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Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Voždovac, u sredu, 28. oktobra, od 8 do 17 satibez vode će ostati potrošači u Matoševoj ulici, najavljeno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Surčin, takođe u sredu, 28. oktobra, od 9 do 22 sata bez vode će ostati potrošači u Vojvođanskoj ulici, na delu od Puta za aerodrom do pruge (Zemun – EXPO 2027), kao i u pripadajućim ulicama.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/11-00-11, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi: www.bvk.rs.