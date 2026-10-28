Stan od 92 m2 nude na prodaju za 299.000 evra

Slušaj vest

Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije raspisao je tender za izradu urbanističkog projekta sa idejnim arhitektonskim rešenjem i kompletne projektno-tehničke dokumentacije za proširenje Nacionalnog trening centra na Čukarici. Procenjena vrednost nabavke iznosi 28 miliona dinara.

Planirano je da se na katastarskoj parceli površine 5,9 hektara na Košutnjaku izgradi zatvorena sportska hala sa pet do šest profesionalnih padel terena, uključujući centralni teren sa tribinama za do 200 gledalaca. Projekat obuhvata i rekonstrukciju postojećeg fudbalskog terena sa atletskom stazom, kao i uređenje prostora za pojedine atletske discipline.

Prema projektnom zadatku, nova hala trebalo bi da bude smeštena u jugoistočnom delu parcele, u zoni bez kvalitetnog visokog rastinja, dok je postojeće spoljne teniske i padel terene potrebno zadržati.

U okviru hale predviđeni su svlačionice sa tuševima i sanitarnim čvorovima, prostorija za medicinsku pomoć, prostor za fizioterapiju, kancelarije za sportske zvaničnike, kao i spa blok sa tepidarijumom, saunom, hidromasažnom kadom i parnim kupatilom. Planirani su i ulazni hol sa kafeom, prostorije za odlaganje sportske opreme, tehničke prostorije i drugi prateći sadržaji.

Atletska staza dužine 400 metara sa šest traka

Postojeći fudbalski teren sa atletskom stazom biće rekonstruisan i unapređen u skladu sa savremenim standardima FIFA i Svetske atletske federacije. Projektom je predviđena atletska staza dužine 400 metara sa šest traka, kao i prostori za skok udalj, troskok, skok uvis i skok s motkom.

Za fudbalski teren predviđena je veštačka trava sa sistemom drenaže i odvodnjavanja, uz prateće sadržaje poput svlačionica, prostorija za sudije i prostora za odlaganje sportske opreme.

Saobraćajni pristup novoj hali planiran je sa južne strane kompleksa, korišćenjem postojećeg prilaza. U zavisnosti od konačnog rešenja, denivelacija terena mogla bi da bude iskorišćena za formiranje suterenske etaže sa parkingom, tehničkim i magacinskim prostorijama i drugim servisnim sadržajima.

Jedan od ključnih zahteva projekta je uklapanje novih sadržaja u prirodni ambijent park-šume Košutnjak. Planom je predviđeno očuvanje kvalitetnog postojećeg zelenila, uz najmanje 40% zelenih površina u direktnom kontaktu sa tlom, dok maksimalni indeks izgrađenosti iznosi 0,20.

Kompleks bi trebalo da bude opremljen i integrisanim sistemima za upravljanje tehničkim instalacijama, bezbednošću i osvetljenjem. Projektna dokumentacija obuhvatiće, između ostalog, sisteme grejanja, hlađenja i ventilacije, video-nadzor, kontrolu pristupa, kao i centralizovanu platformu za upravljanje objektom i parkingom.

Izabrani projektant imaće rok od najviše 14 meseci od uvođenja u posao da izradi kompletnu dokumentaciju potrebnu za pribavljanje dozvola i realizaciju planirane izgradnje.

Rok za podnošenje ponuda je 6. novembar.