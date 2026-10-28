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Urbanistički zavod Beograda objavio je da će se javna prezentacija za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju pijace Banovo brdo, obaviti u zgradi zavoda od 3. do 11. novembra, svakog radnog dana.

Prezentacija će se obaviti u periodu od 9.00 do 15.00 časova, a u toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta biće izložen na sajtu grada Beograda.

"Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja dostave u pisanoj formi na pisarnicu Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove