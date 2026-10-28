NAJSTROŽI CENTAR BEOGRADA DANAS BEZ STRUJE: I delovi još 8 opština
Spisak isključenja struje u Beogradu.
Stari grad
08:30 - 14:00 TERAZIJE: 6-6,
Zvezdara
09:30 - 14:00 ČINGRIJINA: BB,2-18A,5-11, DIMITRIJA TUCOVIĆA: 152,156-166, DJUZEPEA MANCINIJA: 12-14, ĐOKA VOJVODIĆA: 6-10, MILANA RAKIĆA: 41A, MILOŠA SAVKOVIĆA: 2,3-7,13-15,21, PREŠEVSKA: 92,96, UČITELJA M.JANKOVIĆA: 2a-14,1,
08:30 - 14:00 Naselje M.MOKRI LUG: PRVOMAJSKA: 36-64,37-39A,43A-63A,67-71A, STIŠKA: 7-9,
08:30 - 16:00 MIHAILA BULGAKOVA: 76-80,71-71A,
Čukarica
08:30 - 14:00 Naselje ŽARKOVO: ŠAVNIČKA: 12,16-20A,7-21,37-37,
09:00 - 15:00 JASTREBOVLJEVA: 16-28A,9-21, LJEŠKA: 72-82,35-45A, MATIJE BANA: 2-4,1, MILISAVA DAKIĆA: 2-4, NEMIROVIĆ DANČENKA: 2,1-7, NIKOLAJA GOGOLJA: 28A, PETRA MEĆAVE: 35-37A, STRAŠKA PINDŽURA: 18,30-34,21-25, VINODOLSKA: 2-36,40-46,3,9-9B,15,21,
Zemun
08:30 - 15:30 KUPREŠKA: 2-2B,1-3, MAČVANSKA: 6A-12,7-15, SOLUNSKA: 37-37A, TIMOČKA: 2-18,3-19, VOJNI PUT 1 : 382-386,404,442,446,460-464,470-478,494-506,510-522,526-538,546-564,568-568b,582-592E,610A-614C,351a,377,383-385,403,445-445A,459,463-463A,471-479,483A,493-507C,511-521,527-537C,547-567,581-591,611-613, VOJNI PUT 2 : 98A-102,128-130f,136,144-152b,164G-166A,174-204,214A-220,226-232,240B-244A,248-266A,294-306,586,590-592,99-99,145-151,165-169,173-203,215-217,227-229N,233A,243-255F,259-263,289-291,555,581-583,589-591,
08:00 - 14:00 ČUNARSKA: 1-17, NJEGOŠEVA: 45, SINĐELIĆEVA: 2-12,1, VESLARSKA: 2-4,1,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje Orašac: ORAŠAC DONJI KRAJ: 16A,154-158B,162-164,153-161,165A,
Sopot
08:30 - 14:30 Naselje RALJA: DOSITEJEVA: 2A,1, JANKA KATIĆA: 2-4,8,1-11, KARAĐORĐEVA: 2-4,8-14,22,1-11A,17,23, POP-DININA: , Naselje ROGAČA: ČIČINA: 126A, KOSMAJSKA: 68, Naselje SOPOT: AMINAČKA: 4-24,1-11,19, DOSITEJEVA: 1-17,21-29,33-37, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: bb,2-6A,10-26,30A-38A,1-27B,31-35B,485, KNEZA LAZARA: 4-10,14,18A-30,34-36,42,80-80,3,7-11,15-27,31, KNEZA MILOŠA: 2-6,10,36-42,48,52-64,1-27,31-35,51-59, KNEZA VIĆENTIJA PETROVIĆA: 4-10,1-3, KOSMAJSKI TRG: 2,1-3, KRALJA PETRA PRVOG: 18B-20,24A-48A,52,58-60A,64-74,80,84-96,100-118A,122-126,290A,17-21,25-33,39-39A/I,43A-81A/I,85, LAZE IVANOVIĆA: 2, LJUBISAVA JEREMIĆA: 4-10,14-18,22-32B,270A,314A,7-29A,39-39C,333, MILORADA MARKOVIĆA-MIĆE: 2-12,16,3-7, MILOSAVA VLAJIĆA: 22a,15, NIKOLE PAŠIĆA: 2,1-7,11-13, NJEGOŠEVA: 2-4A,8-14C,1-3A,7-7A,13,43, PROTE MATEJE NENADOVIĆA: bb,2-12A,1A-3B,7-9,305, PRVOG MAJA: 6-14A/I,18,22-24A,3-5,9,13-15,25-25,31, RADA MARIČIĆA: 2-6,10-10,14A-24,1-3,7-15,21-21,235,485, RATKA JEVIĆA: 2-14,18-20,3-5, ROPOČEVAČKA: 2,1A-3, STEVANA SINĐELIĆA: 2-12,16D,20-20,24-26,1A,5-9, ŠUMADIJSKA: bb,2-12,3-3, SVETOG SAVE: 2,6-28,1-5,9-13, VUKA KARADŽIĆA: 1-11,
Mladenovac
09:00 - 15:00 Naselje MEĐULUŽJE: JEDANAESTOG OKTOBRA: 52, MEĐULUŽJE: 8A,62,68, PAJE JOVANOVIĆA: 43, STEFANA NEMANJE: 54D-64, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): KAJMAKČALANSKA: 53, MALI PROLAZ: BB,2-18,24-26,32,36,44,54-56,62-66,70,74-76,1-7,11-19,23-29,45A-47,51,55,59, SAVIĆA MLIN: 39,
09:00 - 14:00 Naselje BALJEVAC: KOVAČEVAC: , Naselje KOVAČEVAC: BOJINA BARA: 34A, ERSKO BRDO: 21, KOVAČEVAC: 4,10A-12,16,24,46,164A,170A-172A,182,202A,222,234,354,388A-390,404,410,1,7-7A,47,79A,121A,131-133B,145,161A,165,173A,179A,207A,211A,229,337-337A,371A,427, NOVA 144: 2B,5A, NOVA 57: 24,40,70,11A,33-35A,57,75,83A,567A, NOVA 72: 2-2A, NOVA 73: 8A, NOVA 79: 6A,14,15A-17A,31A, NOVA 80: 14,1, NOVA 98: 8, VOJISLAVA DAMNJANOVIĆA: 30,84,15-17A,93,
Surčin
08:30 - 13:00 Naselje SURČIN: BANOVAČKA: 48-64,21-23,27,31-35, RADNIČKA: 2-8,1-25a,
Lazarevac
09:00 - 11:00 Dudovica: Radnička,Dr.Voje Danilovića,Druge šumadisjke brigade,Stanije Tomić (zaseok Dudovica 1).
12:00 - 13:30 Junkovac (zaseok Dom-prema Velikim Crljenima).
08:00 - 15:00 Ljig: naselje Šutci (zaseok Mlin).
09:00 - 10:00 Valandovska 9-83,10-66a,Marka Oreškovića 26,Petra Antonijevića-Baše,Koste Racina,Živorada Jezdimirovića,Ratka Tankovića,Vojislava Ilića,Rudovačka,Milutina Bojića,Kamenogradska.
12:00 - 14:00 Brajkovac (zaseok Kula).
09:00 - 14:00 Ljig: naselje Jajčić (zaseok Jajčić 1-prema prodavnici).
Kurir.rs