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Takmičenje „Trofej Beograda 2026” u ritmičkoj gimnastici biće održano u subotu, 31. oktobra, od 8 do 18 časova u Sportskoj dvorani „Aleksandar Nikolić”, saopštavaju iz Gimnastičkog saveza Beograda.

Manifestacija se održava u organizaciji Gimnastičkog saveza Beograda, a pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu.

Na takmičenju će nastupiti takmičarke iz osam beogradskih klubova: GU „As”, GK „Partizan”, GD „Palilula”, GK „Ritam”, GK „Ritam – Pinki”, GK „Tim”, GK „Radnički”, GU „Trijumf”, četiri kluba iz inostranstva (Bugarska, Hrvatska, Kirgistan i Italija), kao i Gimnastički savez Zagreba.

Učešće na takmičenju prijavila je 101 takmičarka, a nadmetaće se u kategorijama pionirki, kadetkinja i juniorki. Po propozicijama takmičenja, kategorija za „Trofej Beograda” je 2016. godište.

Kurir.rs/Beograd.rs

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