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Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća” Beograd će u sredu, 28. oktobra, organizovati jesenju akciju suzbijanja krpelja na javnim gradskim površinama, najavljeno je iz ovog preduzeća.

„Gradska čistoća” svake godine prati brojnost krpelja na teritoriji svih 17 beogradskih opština. Topliji vremenski uslovi, kao i smena kiše i sunčanih intervala pogodovali su razvoju krpelja, a rezultati monitoringa pokazuju prisustvo krpelja na javnim zelenim površinama.

Aktivnost krpelja uslovljena je temperaturom i vlagom, kao i dužinom dana, a njihova brojnost iz godine u godinu varira u zavisnosti od klimatskih uslova. U našim krajevima aktivnost krpelja se javlja u dva perioda, u toku proleća i jeseni.

Akcija suzbijanja krpelja sutra će biti sprovedena od 10 do 14 časova i obuhvatiće sledeće javne zelene površine: Košutnjak, Pionirski grad, makišku stranu Ade Ciganlije, Novo Skojevsko, Filmski grad, park „Bele vode”, Adu Ciganliju, Hajd park, Topčider, Avalu, SP „Jajinci”, Banjičku šumu, Stepin gaj, Šuplju stenu, Zvezdarsku šumu, Šumice, Novi Beograd – Ušće i Obrenovac – Zabran.

Ukoliko građani primete povećano prisustvo krpelja na javnim zelenim površinama, mogu prijaviti pozivom na broj Servisnog centra grada Beograda 11-0-11 ili pismenim dopisom na imejl adresu: ekologija@gradskacistoca.rs.

Za suzbijanje ovih zglavkara koristi se preparat koji je registrovalo Ministarstvo za zaštitu životne sredine, upisan je u Privremenu listu biocidnih proizvoda, bezbedan je po zdravlje ljudi, te građani nemaju razloga za strah.

Iz ovog preduzeća apeluju na sugrađane da ekipama „Gradske čistoće” koje sprovode tretmane suzbijanja krpelja omoguće nesmetan rad, kao i na pčelare da preduzmu potrebne mere za zaštitu pčela tokom sprovođenja tretmana.