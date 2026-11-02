Slušaj vest

Beogradski vodovod najavio je radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Voždovac, od danas 2. novembra, do subote 7. novembra.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode od 22 do 6 imaće, u noći 2. na 3. novembar građani u Ustaničkoj ulici i deo rejona oivičen ulicama Gospodara Vučića, Vojislava Ilića i auto-putem od Vojislava Ilića do Autokomande.

To isto, u noći 3. na 4. novembar imaće i deo rejona oivičen autoputem od Dušanovačke pijace do Ulice Vojislava Ilića, Kružnim putem i Zaplanjskom ulicom, piše u saopštenju.

U noći izmedju 4. i 5. novembra radiće se na delu rejona oivičenog ulicama Peke Pavlovića, Zaplanjskom i Braće Jerković.

Najavljeno je da će se, u noći izmedju 5. i 6. novembra raditi i na delu rejona oivičenog autoputem od Autokomande do Dušanovačke pijace, Braće Jerković, Kružnim putem, Crnotravskom i Bulevarom oslobođenja do Autokomande.

U noći izmedju 6. i 7. novembra radiće se u naselju Banjica, Bulevaru oslobođenja od Crnotravske ulice do naselja Jajinci, kao i u Selu Rakovica.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode, preneo je Beoinfo.

Raspored po danima 

2/3.11.2026. godine – Ustanička ulica i deo rejona oivičenim ulicama Gospodara Vučića, Vojislava Ilića i auto-putem od Vojislava Ilića do Autokomande,
3/4.11.2026. godine – deo rejona oivičen auto-putem od Dušanovačke pijace do Ulice Vojislava Ilića, Kružnim putem i Zaplanjskom ulicom,
4/5.11.2026. godine – deo rejona oivičen ulicama Peke Pavlović, Zaplanjskom i Braće Jerković,
5/6.11.2026. godine – deo rejona oivičen auto-putem od Autokomande do Dušanovačke pijace, Braće Jerković, Kružnim putem, Crnotravskom i Bulevarom oslobođenja do Autokomande,
6/7.11.2026. godine – naselje Banjica, Bulevar oslobođenja od Crnotravske ulice do Naselja Jajinci, kao i u Selu Rakovica.

Iz Beogradskog vodovoda apelovali su na potrošače da pripreme zalihu vode za piće i osnovne potrebe i dodali da će se njihove ekipe truditi da radove obave u što kraćem roku.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteBeogradOVAJ MALIŠA TRAŽI DOM: Ovako sićušan nađen je sam na ulici u Beogradu, liči na plišanu igračku a ima godinu i po (FOTO)
Screenshot 2026-11-01 095335.png
BeogradVAŽNO ZA SVE KOJI KORISTE OVE LINIJE GSP! Produženi radovi u Zemunu sve do kraja godine: Banatska potpuno zatvorena, autobusi idu izmenjenim trasama!
gradski prevoz
BeogradIZMENE U GSP SAOBRAĆAJU DO 15. NOVEMBRA: Evo kuda će ići autobusi 62 i 64
Autobus GSP
BeogradBEOGRAĐANI PADALI SA STEPENICA, U KUPATILU... Neuobičajeno veliki broj pacijenata za noć! Doktor VMA upozorava na opasnost kada otekne samo jedna noga!
0601 Marko Karovic 0171.jpg
BeogradKineski kulturni centar organizuje: Festival hrane u novoj Kineskoj četvrti u Beogradu
Screenshot 2026-10-30 195412.png
BeogradLinijski park se širi: Stigle dozvole za drugu i treću fazu, radovi vredni oko 93 miliona dinara
8.-image00023-1024x576.jpg