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Beogradski vodovod najavio je radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Voždovac, od danas 2. novembra, do subote 7. novembra.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode od 22 do 6 imaće, u noći 2. na 3. novembar građani u Ustaničkoj ulici i deo rejona oivičen ulicama Gospodara Vučića, Vojislava Ilića i auto-putem od Vojislava Ilića do Autokomande.

To isto, u noći 3. na 4. novembar imaće i deo rejona oivičen autoputem od Dušanovačke pijace do Ulice Vojislava Ilića, Kružnim putem i Zaplanjskom ulicom, piše u saopštenju.

U noći izmedju 4. i 5. novembra radiće se na delu rejona oivičenog ulicama Peke Pavlovića, Zaplanjskom i Braće Jerković.

Najavljeno je da će se, u noći izmedju 5. i 6. novembra raditi i na delu rejona oivičenog autoputem od Autokomande do Dušanovačke pijace, Braće Jerković, Kružnim putem, Crnotravskom i Bulevarom oslobođenja do Autokomande.

U noći izmedju 6. i 7. novembra radiće se u naselju Banjica, Bulevaru oslobođenja od Crnotravske ulice do naselja Jajinci, kao i u Selu Rakovica.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode, preneo je Beoinfo.

Raspored po danima

2/3.11.2026. godine – Ustanička ulica i deo rejona oivičenim ulicama Gospodara Vučića, Vojislava Ilića i auto-putem od Vojislava Ilića do Autokomande,

3/4.11.2026. godine – deo rejona oivičen auto-putem od Dušanovačke pijace do Ulice Vojislava Ilića, Kružnim putem i Zaplanjskom ulicom,

4/5.11.2026. godine – deo rejona oivičen ulicama Peke Pavlović, Zaplanjskom i Braće Jerković,

5/6.11.2026. godine – deo rejona oivičen auto-putem od Autokomande do Dušanovačke pijace, Braće Jerković, Kružnim putem, Crnotravskom i Bulevarom oslobođenja do Autokomande,

6/7.11.2026. godine – naselje Banjica, Bulevar oslobođenja od Crnotravske ulice do Naselja Jajinci, kao i u Selu Rakovica.

Iz Beogradskog vodovoda apelovali su na potrošače da pripreme zalihu vode za piće i osnovne potrebe i dodali da će se njihove ekipe truditi da radove obave u što kraćem roku.