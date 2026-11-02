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Zbog planiranih radova na objektu beogradskog vodovodnog sistema u opštini Barajevo, u ponedeljak, 2. novembra 2026. godine, u periodu od 7 do 14 sati, bez vode će ostati potrošači u naselju Guncati.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe, poručuju iz Vodovoda.

Kurir.rs

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