Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
isključenja vode
OVAJ DEO BARAJEVA DANAS JE BEZ VODE: Natočite što pre, česme suve već od 7 sati
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Zbog planiranih radova na objektu beogradskog vodovodnog sistema u opštini Barajevo, u ponedeljak, 2. novembra 2026. godine, u periodu od 7 do 14 sati, bez vode će ostati potrošači u naselju Guncati.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe, poručuju iz Vodovoda.
Kurir.rs
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