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Četiri osobe zadobile su povrede u tri saobraćajne nezgode koje su se dogodile protekle noći u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Jedna osoba je teže povređena kada ju je udario automobil u Radničkoj ulici blizu tržnog centra oko 22 časa.

Povređeni pešak je prevezen u Urgentni centar.

Lekarske ekipe su intervenisale ukupno 137 puta, a od toga je 13 intervencija bilo na javnim mestima.

Pomoć lekara najčešće su tražili hronični pacijenti.

Kurir.rs

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