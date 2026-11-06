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Srpska pravoslavna crkva (SPC) je najavila da će, zajedno s Institutom za transfuziju krvi Srbije, u nedelju 15. novembra organizovati akciju dobrovoljnog davanja krvi u nekoliko beogradskih crkava.

Akcija će trajati od 10.00 do 14.00 časova na sledećim lokacijama: Medaković – Crkva Svetog Jovana Vladimira, Vračar – Hram Svetog Save, Novi Beograd – Crkva Svetog Simeona Mirotočivog, Tašmajdan – Crkva Svetog apostola Marka, Stari grad – Saborna crkva Svetog arhangela Mihaila i Resnik – Crkva Svetog vladike Nikolaja Žičkog.

SPC navodi da je godinama jedan od najpouzdanijih i najposvećenijih saradnika Instituta za transfuziju krvi Srbije u organizovanju akcija davanja krvi i da u mnogim parohijama i crkvama širom zemlje neprestano podstiče vernike da daju krv za lečenje i spasavanje života.

"Poseban primer svojim ličnim učešćem daje i poglavar SPC patrijarh Porfirije, koji je dugogodišnji redovni dobrovoljni davalac krvi", saopštila je Informativna služba SPC.

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