Beograd
STRAVIČNA NESREĆA NA NOVOM BEOGRADU, POGINUO MUŠKARAC: Jedna osoba teško povređena, oglasila se Hitna pomoć
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Muškarac star oko 35 godina preminuo je od posledica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila na Novom Beogradu, dok je muškarac star 50 godina u tom udesu teško povređen i prevezen je u KBC Zemun, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.
Udes se dogodio u 1.04 časa na uglu ulica Antifašističke borbe i Bulevar Mihajla Pupina.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 112 intervencija od kojih je 19 bilo na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.
(Kurir.rs/Tanjug)
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