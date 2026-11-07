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Muškarac star oko 35 godina preminuo je od posledica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila na Novom Beogradu, dok je muškarac star 50 godina u tom udesu teško povređen i prevezen je u KBC Zemun, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Udes se dogodio u 1.04 časa na uglu ulica Antifašističke borbe i Bulevar Mihajla Pupina.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 112 intervencija od kojih je 19 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.

(Kurir.rs/Tanjug)

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