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JKP „Parking servis“ započelo je edukativnim predavanjem u Dečjem kulturnom centru jubilarni 20. ciklus akcije „Đaci vas mole usporite pored škole“. Predavanju su prisustvovali đaci prvaci osnovnih škola Opštine Stari grad, koji su za tačne odgovore i znanje koje su pokazali dobili svetloodbojne prsluke, sportske rančeve, sveske, bojice, savitljive olovke i rasporede časova, a njihove škole komplete fudbalskih, košarkaških i odbojkaških lopti.

Edukativno predavanje za đake prvake Foto: Jkp Parking Servis

U školskoj 2026/2027. godini JKP „Parking servis“ edukuje dvadesetu generaciju beogradskih đaka prvaka osnovnim saobraćajnim pravilima. Do sada je izvedeno blizu 2.850 predstava, zahvaljujući kojima je više od 285.000 đaka prvaka naučilo kako da se pravilno i bezbedno ponaša na putu od kuće do škole.

JKP „Parking servis“, kao društveno-odgovorno preduzeće, započelo je 2007. godine jednu od najlepših i najmasovnijih akcija kada su đaci u pitanju - akciju „Đaci vas mole, usporite pored škole“. Akcija ima za cilj da, kroz edukaciju dece i apele na vozače da vode posebnu brigu o najmlađima, poveća bezbednost dece u saobraćaju.

Hor Čarolija peva pesme sa đacima Foto: Jkp Parking Servis

Iz godine u godinu svedoci smo da đaci prvaci već imaju solidno predznanje o saobraćaju, za koje su zaslužni kako roditelji, tako i njihove učiteljice. Kroz igru i druženje sa edukatorom „Parking servisa“ i saobraćajnim policajcem oni to svoje znanje učvršćuju, ali i proširuju. Čemu služi semafor, koja ruka je leva, a koja desna, kako se pravilno prelazi ulica, čemu služi svetloodbojni prsluk. Prvaci su uzbuđeni i jedva čekaju da čuju šta su za njih pripremili gosti. Željni znanja, upijaju svaku reč predavača i rado odgovaraju na pitanja. Pitanja je uvek puno, ali isto toliko i tačnih odgovora.

Od samog početka, prijatelj akcije „Đaci vas mole usporite pored škole“ je dečji hor „Čarolija“. Izvodeći pesme „Čuvajte nam đake“ i „Samo sporo kad ste pored škole“, skreće pažnju vozačima da paze na najmlađe učesnike u saobraćaju.

UruČenje zahvalnica prijateljima akcije Foto: Jkp Parking Servis

„Parking servis“ je dodelio posebne zahvalnice književniku Slobodanu Stanišiću, autoru teksta za pesmu „Samo sporo kad ste pored škole“, koja je obeležje akcije i saobraćajnom policajcu Slobodanu Radujku, koji je zajedno sa edukatorom „Parking servisa“ godinama učio beogradske đake prvake osnovnim saobraćajnim pravilima.

U novoj školskoj godini, edukator „Parking servisa“ i saobraćajni policajac, održaće niz na edukativnih predavanja i, kroz igru i šalu, đacima prvacima objasniće kako da bezbedno pređu put od kuće do škole. Svaki prvak od „Parking servisa“ dobiće svetloodbojni prsluk, koji pomaže da najmlađi đaci budu uočljiviji ostalim učesnicima u saobraćaju.

Pokloni za đake i škole Foto: Jkp Parking Servis