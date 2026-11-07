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U Žičkoj ulici na Vračaru u nedelju će od prvih polazaka do 12 časova doći do privremene izmene u režimu rada linija javnog gradskog prevoza zbog radova JKP "Zelenilo Beograd" na orezivanju stabala kod kućnog broja 6.

U tom periodu trolejbuske linije 19, 21, 22 i 29 neće funkcionisati, a umesto njih, biće uspostavljena privremena trolejbuska linija 22L, koja će saobraćati na relaciji Studentski trg - Crveni krst, kao i vanredne autobuske linije 21A (Trg Slavija - Učiteljsko naselje) i 29A (Trg Slavija - Medaković 3).

Vozila sa linije 21A će od prvih jutarnjih polazaka do 12 časova saobraćaće u smeru ka Učiteljskom naselju trasom: Trg Slavija – Makenzijeva – Cara Nikolaja II – Maksima Gorkog – Južni bulevar – Đerdapska – Gospodara Vučića – Vojislava Ilića i dalje na redovnoj trasi trolejbuske linije 21.

U smeru ka Trgu Slavija, vozila sa linije 21A ići će redovnom trasom trolejbuske linije 21 do Ulice Vojislava Ilića, zatim ulicama Gospodara Vučića, Maksima Gorkog, Cara Nikolaja II, Makenzijevom i dalje redovnom trasom do Trga Slavija.

Vozila sa linije 29A će od prvih jutarnjih polazaka do 12 časova saobraćaće u smeru ka Medakoviću 3 trasom: Trg Slavija – Makenzijeva – Cara Nikolaja II – Maksima Gorkog – Južni bulevar – Đerdapska – Gospodara Vučića – Vojislava Ilića i dalje na redovnoj trasi trolejbuske linije 29.

U smeru ka Trgu Slavija, vozila će ići redovnom trasom trolebuske linije 29 do Ulice Vojislava Ilića, zatim ulicama Gospodara Vučića, Maksima Gorkog, Cara Nikolaja II, Makenzijevom i dalje redovnom trasom do Trga Slavija.

Vozila javnog prevoza će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta JLPP-a.

Posle 12 časova, ponovo se uspostavljaju trolejbuske linije 19, 21, 22 i 29, navodi se u saopštenju GSP-a.