U Beogradu, u Ulici kneza Miloša, izbio je veliki požar u stambenoj zgradi. Vatrogasci su na terenu, a dim se širi na sve strane.
Beograd
PRVI SNIMCI VELIKOG POŽARA U KNEZA MILOŠA Planuo stan u zgradi, veliki broj vatrogasnih vozila blokirao ulicu (VIDEO)
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U Ulici kneza Miloša u Beogradu došlo je do velikog požara u stambenoj zgradi.
Vatra je, prema prvim informacijama planula u stanu na trećem spratu.
Dim kulja na sve strane, a na licu mesta prisutan je veliki broj vatrogasaca.
Požar u Kneza Miloša Foto: Kurir
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Još uvek nema informacija da li ima povređenih lica.
Intervencija je u toku.
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