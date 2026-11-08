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U Ulici kneza Miloša u Beogradu došlo je do velikog požara u stambenoj zgradi.

Vatra je, prema prvim informacijama planula u stanu na trećem spratu.

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Požar u ulici Kneza Miloša Izvor: MONDO

Dim kulja na sve strane, a na licu mesta prisutan je veliki broj vatrogasaca.

Požar u Kneza Miloša Foto: Kurir

Još uvek nema informacija da li ima povređenih lica.

Intervencija je u toku.

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