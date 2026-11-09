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Veliki stub vode, koji šiklja u Bloku 62, zaprepastio je danas stanovnike Novog Beograda.

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Šiklja voda u bloku 62 na Novom Beogradu Izvor: Kurir

Na platou pored parkinga došlo je do havarije na vodovodnoj mreži, zbog čega je formiran vodoskok visok nekoliko metara.

Zbog pucanja magistralne cevi, slavine u višespratnicama duž ovog dela bloka potpuno su suve.

Šiklja voda blok 62 Novi Beograd
Šiklja voda blok 62 Novi Beograd Foto: Kurir

Nekoliko solitera trenutno je bez kapi vode, a pritisak u čitavom potezu naglo je opao.

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