Beograd
HAOS NA NOVOM BEOGRADU, SNIMCI PREPLAVILI MREŽE: Stub vode visok nekoliko metara šiklja pored parkinga, soliteri ostali bez vode (FOTO/VIDEO)
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Veliki stub vode, koji šiklja u Bloku 62, zaprepastio je danas stanovnike Novog Beograda.
Na platou pored parkinga došlo je do havarije na vodovodnoj mreži, zbog čega je formiran vodoskok visok nekoliko metara.
Zbog pucanja magistralne cevi, slavine u višespratnicama duž ovog dela bloka potpuno su suve.
Šiklja voda blok 62 Novi Beograd Foto: Kurir
Nekoliko solitera trenutno je bez kapi vode, a pritisak u čitavom potezu naglo je opao.
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