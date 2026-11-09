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Kako da pokrenu ili unaprede posao, odrede cenu svojih proizvoda, pronađu prve kupce i sigurnije upravljaju finansijama žene su kroz program "Snažne i svoje" dobile znanje, praktične alate i stručnu podršku za važne korake ka ekonomskoj samostalnosti. Program je realizovao Klub preduzetnica "Udružene", uz podršku Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti i ministarke Tatjane Macure.

Projekat

Od Beograda i Kruševca do Sjenice, program je okupio žene različitih generacija, iskustava i poslovnih ambicija, sa posebnom pažnjom usmerenom na žene iz osetljivih društvenih grupa, ruralnih sredina i one koje žele da pokrenu sopstveni posao ili naprave novi korak u karijeri. Jedan od najvažnijih rezultata programa jeste digitalni hub koji ženama pruža pristup besplatnim edukativnim sadržajima i resursima.

Okupile se

1/4 Vidi galeriju Snažne i jake žene Foto: Ustupljena fotografija

Objavljeno je više od 10 praktičnih vodiča koji obrađuju teme poput izrade jednostavnog poslovnog plana, formiranja cena, pronalaženja prvih kupaca, finansijske pismenosti i promocije na društvenim mrežama. Kroz rubriku „Pitaj stručnjaka“ objavljena su 24 odgovora na konkretna pitanja, dok je u okviru rubrike "Žene koje pomeraju granice" predstavljeno šest preduzetnica čije priče pokazuju koliko znanja, istrajnosti i kreativnosti stoji iza uspešnih poslovnih poduhvata.

Destinacija

Program je obuhvatio i tri susreta uživo, kroz radionice i razgovore o samopouzdanju, komunikaciji, ekonomskom osnaživanju i mogućnostima za razvoj preduzetništva. Više od 150 učesnica imalo je priliku da razmeni iskustva, postavi pitanja, dobije korisne smernice i poveže se sa drugim ženama.„Snažne i svoje“ nije zamišljen kao niz jednokratnih događaja, već kao stvaranje

resursa koji ženama ostaju dostupni i nakon završetka programa. Kroz digitalne sadržaje, stručne odgovore i autentične preduzetničke priče, Klub preduzetnica„UdruŽene“ nastoji da znanje i podrška budu dostupni i ženama koje nemaju jednake mogućnosti da do njih dođu u svojim sredinama.Jer ekonomsko osnaživanje ne počinje samo od dobre poslovne ideje počinje i od pristupa pravim informacijama, podršci i prilici da se sopstveni rad pretvori u održiv posao.